مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: حدثت إنفراجة في صفقة مابولولو.. والتوقيع خلال ساعات

كشف مصدر من نادي الاتحاد السكندري عن تطور جديد في صفقة عودة المهاجم الأنجولي أوجوستينيو مابولولو.

وذكر مصدر منذ أيام أن رئيس نادي أهلي طرابلس رفض فكرة التفريط في خدمات اللاعب. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من نادي الاتحاد لـFilGoal.com :"حدثت انفراجة في صفقة ضم مابولولو بعد فسخ تعاقده مع أهلي طرابلس الليبي. نحن بصدد التوقيع مع اللاعب خلال ساعات".

وتألق مابولولو مع الاتحاد قبل أن ينتقل لنادي أهلي طرابلس في صيف 2024.

ولا يمر مابولولو بأفضل حالاته مع الفريق الليبي تحت قيادة حسام البدري الذي يفضل خيارات فنية أخرى على المهاجم الأنجولي.

مابولولو انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2022 وسجل 41 هدفا خلال 83 مباراة.

ومع أهلي طرابلس لعب مابولولو 28 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع آخر.

وتوج مابولولو مع أهلي طرابلس بالثلاثية المحلية (الدوري والكاس والسوبر الليبي).