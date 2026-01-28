مصدر من الاتحاد السكندري لـ في الجول: أهلي طرابلس رفض التفريط في مابولولو

كشف مصدر من نادي الاتحاد السكندري حقيقة التفاوض مع الأنجولي أوجوستينيو مابولولو مهاجم أهلي طرابلس الليبي.

وتألق مابولولو مع الاتحاد قبل أن ينتقل لنادي أهلي طرابلس في صيف 2024.

وقال مصدر من نادي الاتحاد لـ FilGoal.com: "مابولولو كان من ضمن المرشحين لتدعيم هجوم الفريق في الانتقالات الشتوية، لكن رئيس نادي أهلي طرابلس الليبي أبلغنا برفضه التفريط في خدمات اللاعب".

ولا يمر مابولولو بأفضل حالاته مع الفريق الليبي تحت قيادة حسام البدري الذي يفضل خيارات فنية أخرى على المهاجم الأنجولي.

مابولولو انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2022 وسجل 41 هدفا خلال 83 مباراة.

ومع أهلي طرابلس لعب مابولولو 28 مباراة وسجل 20 هدفا وصنع آخر.

وتوج مابولولو مع أهلي طرابلس بالثلاثية المحلية (الدوري والكاس والسوبر الليبي).