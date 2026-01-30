أوسكار بوب ينضم إلى فولام

أعلن نادي فولام الإنجليزي ضم أوسكار بوب قادما من مانشستر سيتي.

ووقّع اللاعب على عقد يمتد لـ 5 مواسم ونصف، وسيرتدي القميص رقم 14.

وقال النرويجي صاحب الـ 22 عاما عبر موقع النادي: "شعور رائع أن أتواجد هنا، متحمس بعد لقاء الجميع".

وأضاف "أعلم أن فولام نادي رائع ويمتلك لاعبين وملعب رائع، وتحدثت مع ساندر بيرج مواطني وهو صديق جيد وكذلك مع ماركو سيلفا المدرب للتعرف على كيف تسير الأمور".

وأردف "بدا المدرب لطيفا وهو ما جعلني أتخذ قراري بسهولة".

وأشار تقرير شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن الصفقة ستكلف فولام مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 20% من قيمة إعادة البيع.

وأوضحت العديد من التقارير أن تفكير أوسكار بوب في الرحيل جاء بعد انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.

سيمينيو الذي انضم لسيتي قبل أيام، تألق سريعا وسجل 3 خلال 4 مباريات بأيامه الأولى مع الفريق السماوي.

وشارك أوسكار بوب في 15 مباراة مع سيتي هذا الموسم، معظمها كبديل.

إذ لعب 739 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف، لكنه صنع هدفا.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com