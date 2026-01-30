انتظام بنتايك في مران الزمالك

الجمعة، 30 يناير 2026 - 16:42

كتب : إبراهيم رمضان

محمود بنتايك - الزمالك

انتظم محمود بنتايك لاعب الزمالك في مران الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية.

وشارك بنتايك في الفقرة البدنية مع باقي زملائه بصورة طبيعية، ثم خاض الفقرة الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام المصري.

وحسبما كشف FilGoal.com سابقا فإن موقفه من المشاركة في اللقاء سيتحدد وفقا لرؤية الجهاز الفني بعد التأكد من موقفه البدني والفني.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن النادي اتفق مع اللاعب ووكيله على سداد مستحقاته خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد انعقاد عدة جلسات بين الطرفين.

وكان بنتايك قد تقدم بإنذار للزمالك لفسخ تعاقده مع الفريق بسبب عدم حصوله على مستحقاته قبل أن يقوم النادي بإيداع جزء من مستحقاته المتأخرة بحسابه.

ورد النادي في بيان رسمي على أنباء فسخ اللاعب المغربي لتعاقده مع الفريق. (طالع التفاصيل)

ويحل الزمالك ضيفا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من الكونفدرالية.

يذكر أن نتيجة التعادل السلبي حسمت لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين يوم الأحد الماضي

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.

