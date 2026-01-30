خبر في الجول - إمام يبلغ الأهلي بعدم حضور المران لأسباب خاصة.. وموقف النادي

أبلغ إمام عاشور الجهاز الإداري للأهلي بعدم حضور مران اليوم لأسباب خارجه عن إرادته حسبما علم FilGoal.com.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وكان من المنتظر أن يشارك إمام في مران المستبعدين اليوم الجمعة بعدما تخلف عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا.

وأوضح اللاعب للنادي أنه سينتظم في المران بدءا من غدا السبت.

وعلم FilGoal.com أيضا أن النادي تفهم الأمر ولن يوقع عليه عقوبات إضافية.

وأعلن الأهلي العقوبة الأكبر في تاريخه على إمام عاشور بعد تخلفه بعدم السفر مع الفريق إلى تنزانيا. (طالع التفاصيل)

وسبق أن قال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "لا يوجد أي فرصة لتخفيف أو التراجع عن عقوبة إمام عاشور، والكل أجمع على حتمية تنفيذ العقوبة، والنادي يسعى للحفاظ على لاعبه طالما يلتزم بالمبادئ واللوائح".

وأضاف "الأهلي سبق له توقيع عقوبة ضخمة قدرها نصف مليون جنيه في 2012 على واحد من أبرز لاعبي النادي في تاريخه وهو أبو تريكة بسبب نفس الفعل".

وكان أبو تريكة قد تخلف عن المشاركة مع الأهلي ضد إنبي في 2012 في مباراة السوبر المصري بعد أحداث بورسعيد.

وأتم "لابد من فهم أن الأهلي لن يقف أمام سياسة الأمر الواقع والتصرفات غير المقبولة".

أعلن النادي الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق للمشاركة ضد يانج أفريكانز.

ولم يسافر لاعب وسط الأهلي مع بعثة الفريق لتنزانيا رغم تواجد اسمه في القائمة والتي تم إعلانها الأربعاء.

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.

وسيتدرب اللاعب خلال فترة الإيقاف بشكل منفرد كما كشف الأهلي.

وبذلك سيغيب إمام عن مباريات يانج أفريكانز وشبيبة القبائل والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا، والبنك الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.