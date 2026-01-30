مؤتمر أرتيتا عن الحرب النفسية من جوارديولا وتأثير الخسارة من مانشستر يونايتد

الجمعة، 30 يناير 2026 - 15:40

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

شدد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على أن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي لا يمارس ضد حربا نفسية.

ويستعد أرسنال لمواجهة ليدز يونايتد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي غدا السبت في الخامسة عصرا.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "علاقتي بجوارديولا؟ أعرف بيب منذ أن كان عمري 15 عاماً، وعشتُ معه أربع سنوات ونصف يوميا، متأكد من أن بيب كانت تربطه علاقة رائعة بإنزو ماريسكا، وقد عملا معا، ولا يزال بإمكانهما أن يكونا متنافسين".

وأردف "الأمر نفسه ينطبق على اللاعبين. كان لديّ لاعبون هنا، والآن عليّ أن ألعب ضدهم، في مواجهة غرانيت تشاكا، أنا معجب به، لكن إذا اضطررتُ للعب معه، فسنخوض معركة حقيقية لأني أعرفه جيدا".

وردا على هل يمارس جوارديولا الحرب النفسية معه بتصريحه أن أرسنال أفضل فريق في العالم قال: "معي؟ لا أعتقد ذلك. نتحدث بشكل عام، وهو يتحدث عن شعوره، وهذا كل شيء. إن كانت هناك حرب نفسية، فهي موجودة. لا أُعرها اهتماما كبيرا، علينا فقط أن ننزل إلى أرض الملعب ونقدم أفضل ما لدينا".

وتطرق لحالة الفريق بعد الخسارة أمام مانشستر يونايتد: "عندما تخسر مباراة، تنتابك مشاعر كثيرة. هذه المجموعة من اللاعبين تتمتع بروح تنافسية عالية وتسعى للتميز. عندما لا تصل إلى هذا المستوى، تبدأ بالتساؤل، دوري هو بثّ التفاؤل وتوضيح واقعنا. نادينا يمتلك تاريخا عريقا، ومن الصعب إيجاد لحظة نكون فيها في هذا المركز في فبراير. يا رفاق، نحن نبلي بلاءً حسنا في جوانب كثيرة، فلنركز على ذلك".

وأتم عن موقف ثنائي الدفاع "تيمبر وساليبا بخير وقررت إراحة الثنائي في دوري الأبطال بعدما لعبا دقائق كثيرة هذا الموسم".

ورغم الخسارة من يونايتد بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 23 إلا أن أرسنال في الصدارة برصيد 50 نقطة.

ويأتي خلفه مانشستر سيتي وأستون فيلا برصيد 46 نقطة في المركزين الثاني والثالث.

ويحتل ليدز المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

