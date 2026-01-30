مؤتمر سلوت: سعيد بعودة صلاح لتسجيل الأهداف.. وفوز واحد ليس كافيا في هذا النادي

أبدى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول سعادته بعودة محمد صلاح للتسجيل بقميص الفريق، وأعلن عودة إبراهيما كوناتي.

ويستعد ليفربول للقاء نيوكاسل في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني لـ ليفربول خلال المؤتمر الصحفي: "كنت سعيدا حقا من أجل صلاح لأنه سجل ذلك الهدف ضد كاراباج، لأنه بغض النظر عن عدد الأهداف التي سجلها لهذا النادي، فمن الجيد دائما أن يكون اسمه على لوحة النتائج".

وعاد صلاح للتسجيل بقميص ليفربول بعد صيام تهديفي دام 8 مباريات في جميع المسابقات.

وأكمل الهولندي "الأمر يتعلق دائما بالفريق، وعلى الفريق أن يضمن وصوله إلى مواقع جيدة. وهذا ما نفعله أكثر فأكثر، ليس مع صلاح فقط، بل مع العديد من اللاعبين".

وأردف "صرحت مؤخرا بأن أسلوب لعبنا بين منطقتي الجزاء جيد بما يكفي ليُتيح لمهاجمينا التواجد باستمرار في مواقع واعدة، ونحن نعلم أنه إذا تكرر هذا الأمر، فسيؤدي لاعبونا ما نتوقعه منهم لأنهم يمتلكون جودة عالية".

وتابع عن المصابين "فريمبونج لن يتواجد في قائمة الفريق غدا، سيغيب عدة أسابيع والإصابة ليست بذلك السوء الذي توقعناه، هذا شيء إيجابي من شيء ليس إيجابيا".

وتعرض الهولندي للإصابة خلال مباراة ليفربول ضد كاراباج بعد مرور 4 دقائق.

وواصل "كورتيس جاهز للمشاركة، كان مريضا كما ذكرت. جو جوميز لن يكون متاحا، لكن عودته لن تتأخر كثيرا. لكنه لن يكون متاحا هذا الأسبوع".

وأعلن عودة إبراهيما كوناتي "تدرب معنا اليوم وسيتواجد غدا في القائمة".

وغاب الدولي الفرنسي عن قائمة الريدز مؤخرا بسبب وفاة والده.

وردا على إمكانية إبرام تعاقدات في يناير قال: "إذا تواصلنا مع لاعب نعتقد أنه سيساعدنا وقيمة الانتقال مناسبة سنفعل ذلك، لكن ستكون المحادثات في مكان آخر وليس في تلك الغرفة".

واستدرك "نعلم تماما أن فوز واحد ليس كافيا في هذا النادي، ولدينا مباراة أخرى مباشرة ضد نيوكاسل، وأنا متأكد من إنها تحدي كبير لنا عما واجهنا يوم الأربعاء الماضي".

وأتم "نأمل تحقيق الفوز خاصة أننا خسرنا في الدقيقة الأخيرة من بورنموث".

ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ولم يحقق ليفربول الفوز في آخر 5 مباريات من الدوري الإنجليزي بواقع 4 تعادلات وهزيمة.