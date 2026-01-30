مؤتمر الشناوي: الأهلي دفعني لاحتراف كرة القدم.. والبطولات السابقة للعرض فقط

الجمعة، 30 يناير 2026 - 11:29

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق اعتقاده أن يانج أفريكانز خصم الأحمر القادم في دوري أبطال إفريقيا فريق قوي.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة صعبة أمام يانج أفريكانز بعد عودتنا من المنتخب".

وأضاف "في الأهلي نفكر في الفوز بكل مباراة، ولدينا مباراة هامة للغاية وصعبة أمام فريق قوي يملك لاعبين على أعلى مستوى".

أخبار متعلقة:
مؤتمر توروب: إمام عاشور أخطأ وسينال عقابه.. لا أحد فوق الفريق الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى أوبيست المجري الصفقة الشتوية الخامسة.. الأهلي يعلن ضم هادي رياض بعد إيقافه.. المباريات المنتظر غياب إمام عاشور عنها مع الأهلي

وتابع "الفوز سيضعنا في موقف جيد على صدارة المجموعة ومن المهم أن نعود بالنقاط الثلاث".

وأكمل "رأيت الأهلي يحصل على البطولات دائما منذ طفولتي ولهذا أردت لعب كرة القدم والانضمام للنادي لرؤية نظامه من الداخل وكيف يحافظ على هذا النجاح. الفريق هو أهم شيء ولو لم يتواجد النظام في النادي ما كنا سنصل لأي شيء مما حققناه".

وأوضح "البطولات السابقة موجودة للعرض، ودورنا هو إكمال هذا التاريخ، وستأتي أجيال بعدنا يجب أن تواصل هذه المسيرة".

واختتم "نفكر في مباراة الغد وهي بالنسبة لنا الأكثر أهمية. تفكيرنا في الفوز بالبطولة ولكنها الخطوة الأهم الآن لإكمال الطريق نحو النهائي".

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا محمد الشناوي
نرشح لكم
مؤتمر توروب: إمام عاشور أخطأ وسينال عقابه.. لا أحد فوق الفريق خبر في الجول - بنتايك يقترب من المشاركة في مران الزمالك.. وموقفه من لقاء المصري الزمالك يوفر حافلات لجماهيره لموازرة الفريق ضد المصري في الكونفدرالية دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا- بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال قائمة الأهلي – انضمام بلعمري والجزار.. وغياب جراديشار أمام يانج أفريكانز
أخر الأخبار
بايرن ميونيخ يعلن رحيل جوريتسكا بنهاية الموسم 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سلوت: سعيد بعودة صلاح لتسجيل الأهداف.. وفوز واحد ليس كافيا في هذا النادي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - كامويش يجري الكشف الطبي تمهيدا للتوقيع مع الأهلي 34 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر الشناوي: الأهلي دفعني لاحتراف كرة القدم.. والبطولات السابقة للعرض فقط ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: إمام عاشور أخطأ وسينال عقابه.. لا أحد فوق الفريق ساعة | الكرة الإفريقية
الأهلي يعلن إعارة جراديشار إلى أوبيست المجري ساعة | الدوري المصري
سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مبدئي مع بالاس لضم ماتيتا ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
فان بيرسي عن إصابة نجله: عندما تسمع المؤشرات الأولية يصبح الأمر مفجعا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 3 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز 4 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر
/articles/522296/مؤتمر-الشناوي-الأهلي-دفعني-لاحتراف-كرة-القدم-والبطولات-السابقة-للعرض-فقط