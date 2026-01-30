مؤتمر الشناوي: الأهلي دفعني لاحتراف كرة القدم.. والبطولات السابقة للعرض فقط

أبدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وقائد الفريق اعتقاده أن يانج أفريكانز خصم الأحمر القادم في دوري أبطال إفريقيا فريق قوي.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة صعبة أمام يانج أفريكانز بعد عودتنا من المنتخب".

وأضاف "في الأهلي نفكر في الفوز بكل مباراة، ولدينا مباراة هامة للغاية وصعبة أمام فريق قوي يملك لاعبين على أعلى مستوى".

وتابع "الفوز سيضعنا في موقف جيد على صدارة المجموعة ومن المهم أن نعود بالنقاط الثلاث".

وأكمل "رأيت الأهلي يحصل على البطولات دائما منذ طفولتي ولهذا أردت لعب كرة القدم والانضمام للنادي لرؤية نظامه من الداخل وكيف يحافظ على هذا النجاح. الفريق هو أهم شيء ولو لم يتواجد النظام في النادي ما كنا سنصل لأي شيء مما حققناه".

وأوضح "البطولات السابقة موجودة للعرض، ودورنا هو إكمال هذا التاريخ، وستأتي أجيال بعدنا يجب أن تواصل هذه المسيرة".

واختتم "نفكر في مباراة الغد وهي بالنسبة لنا الأكثر أهمية. تفكيرنا في الفوز بالبطولة ولكنها الخطوة الأهم الآن لإكمال الطريق نحو النهائي".

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.