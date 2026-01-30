مؤتمر توروب: إمام عاشور أخطأ وسينال عقابه.. لا أحد فوق الفريق

أبدى يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي رغبته في العودة بالفوز من ضيافة يانج أفريكانز التنزاني، كما علق على موقف إمام عاشور بعد الأزمة الأخيرة.

وقال توروب في المؤتمر الصحفي: "تنزانيا بلد جميل وقد آتي لزيارته لاحقا ولكني الآن أركز على تحقيق الفوز مع فريقي".

وأضاف "حققنا فوزين على التوالي وهو ما يضعنا في موقف جيد. سجلنا هدفين أمام يانج أفريكانز في المباراة الماضية وقدمنا أداء جيدا".

وأكمل "نعلم أن المباراة ستكون صعبة، ومما رأيناه في المباراة السابقة من الواضح أن يانج أفريكانز يمتلك لاعبين جيدين".

وعن موقف إمام عاشور قال: "اللاعب أخطأ. قلت منذ يومي الأول هنا: لا أحد فوق الفريق. سيتم عقاب اللاعب وهذا يكفي حاليا".

واختتم "الترابط بين اللاعبين لم يكن على أكمل وجه بعد عودتهم من المنتخب مباشرة ورأينا هذا أمام يانج أفريكانز، ولكن لعبنا مباراة جيدة في الدوري بعد ذلك، والآن نستعد بقوة لمواجهة يانج أفريكانز مرة أخرى".

وأعلن النادي الأهلي إيقاف إمام عاشور لمدة أسبوعين وتغريمه 1.5 مليون جنيه بسبب تخلفه عن السفر مع الفريق للمشاركة ضد يانج أفريكانز.

ولم يسافر لاعب وسط الأهلي مع بعثة الفريق لتنزانيا رغم تواجد اسمه في القائمة والتي تم إعلانها أمس الأربعاء.

وسيتدرب اللاعب خلال فترة الإيقاف بشكل منفرد كما كشف الأهلي.

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

