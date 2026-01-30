سكاي: ميلان يتوصل لاتفاق مبدئي مع بالاس لضم ماتيتا ولكن

الجمعة، 30 يناير 2026 - 10:58

كتب : FilGoal

جان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس

توصل ميلان لاتفاق مبدئي مع كريستال بالاس لضم الفرنسي جان فيليب ماتيتا.

وأوضح جانليوكا دي مارزيو الصحفي المتخصص في الانتقالات بشبكة سكاي سبورت الإيطالية أن موعد إتمام التعاقد غير محدد.

وأشار إلى أنه من المنتظر معرفة موقف ميلان من إتمام التعاقد في يناير الجاري أو يونيو المقبل.

وكشف أن الأمر مرتبط أيضا برحيل كريستوفر نكونكو من ميلان وإذا تعاقد بالاس مع مهاجم لتعويض الفرنسي.

وسبق أن كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إبلاغ الفرنسي لفريقه برغبته في الرحيل خلال يناير الجاري.

وارتبط اسم الفرنسي بالانتقال لأستون فيلا في صفقة تبادلية مع إيفان جيسان.

وسبق أن أرسل يوفنتوس عرضا لضم الفرنسي على سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو.

وينتهي تعاقد ماتيتا مع النادي الإنجليزي في 2027.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 28 عاما في 33 مباراة رفقة كريستال بالاس في الموسم الجاري وسجل 10 أهداف وصنع هدفين.

ويمر كريستال بالاس بفترة صعبة بعد رحيل مارك جيهي إلى مانشستر سيتي وانتقاد أوليفير جلاسنر المدير الفني للفريق إدارة ناديه بسبب رحيل النجوم.

في المقابل يسعى ميلان لتعزيز هجومه بسبب إصابة المكسيكي سانتياجو خيمينيز وغيابه عدة أشهر.

وتعاقد ميلان في يناير مع الألماني نيكلاس فولكروج قادما من وست هام الإنجليزي معارا لنهاية الموسم لحل الأزمة.

ويحتل ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر.

ميلان كريستال بالاس ماتيتا
