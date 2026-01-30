مواعيد مباريات الجمعة 30 يناير 2026 - دوري مصري وسعودي وأبطال إفريقيا

الجمعة، 30 يناير 2026 - 10:29

كتب : FilGoal

أفشة مع الاتحاد السكندري

تتواصل مباريات الدوري المصري والسعودي وكذلك تبدأ الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مباريات اليوم الموافق 30 يناير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين.

الدوري المصري

تختتم مباريات الجولة 17 بـ 3 لقاءات تذاع عبر أون سبورت 1 و2.

ويلتقي فاركو مع زد في الخامسة مساءً على أون سبورت 1 بتعليق محمد الكواليني.

وفي الثامنة مساءً يلتقي الاتحاد السكندري مع حرس الحدود على أون سبورت 1 بصوت بلال علام

وأخيرا المقاولون العرب مع البنك الأهلي على أون سبورت 2 بتعليق محمد الغياتي.

الدوري السعودي

يلتقي نيوم بقيادة أحمد حجازي مع ضمك في السادسة إلا 10 دقائق لحساب الجولة 19 وتذاع على قناة ثمانية 2 بتعليق راشد الدوسري.

وتختتم الجولة بلقاء يجمع الخلود والنصر في السابعة والنصف مساءً على ثمانية 1 بتعليق فهد العتيبي.

دوري أبطال إفريقيا

يفتتح الهلال السوداني مباريات الجولة الرابعة للمجموعات بلقاء ضد صنداونز ويذاع على بي إن سبورتس 1 بتعليق منتصر الأزهري في التاسعة مساءً.

