إيقاف 73 شخصا مدى الحياة وخصم إجمالي 72 نقطة بسبب الفساد في الكرة الصينية

فرضت الصين إيقافا على 73 شخصا مدى الحياة عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بالإضافة لخصم نقاط من 13 فريقا محترفا بينهم شانجهاي بورت بطل الدوري في إطار حملتها لمكافحة الفساد على خلفية مزاعم التلاعب بنتائج المباريات.

وسيبدأ نادي شانجهاي بورت موسم 2026 من الدوري الصيني برصيد -5 نقاط، وهو واحد من 9 أندية في الدوري الصيني تبدأ الموسم برصيد سالب، حيث تم خصم 10 نقاط من نادي شانجهاي شينهوا، وصيف الموسم الماضي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإجمالًا، تم خصم 72 نقطة من رصيد 13 ناديًا في دوري الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم الصينية، مع غرامات إجمالية قدرها 7.2 مليون يوان صيني (1.04 مليون دولار) موزعة على الأندية.

ومن بين الموقوفين لي تي المدرب السابق للمنتخب الصيني لكرة القدم للرجال، والذي لعب سابقًا لنادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي والذي صدر حكم ضده بالسجن 20 عاما بسبب تقديم وقبول رشاوي، بالإضافة تشن شويوان، رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم بين عامي 2019 و2023.

كما تبين أن 3 أشخاص آخرين ارتكبوا مخالفات في قضاياهم، ورغم عدم محاكمتهم، فقد تم إيقافهم لمدة 5 سنوات عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الصيني لكرة القدم أن الاتحاد سيحافظ على موقفه الصارم وسيواصل معاقبة جميع المخالفات والقضايا التأديبية بسياسة "عدم التسامح مطلقًا".

وأعلنت هيئة مكافحة الفساد الصينية أن القرارات "استندت إلى حجم وظروف وطبيعة وتأثير المعاملات غير المشروعة المتورطة في القضية على الصعيد الاجتماعي".