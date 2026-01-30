إيقاف 73 شخصا مدى الحياة وخصم إجمالي 72 نقطة بسبب الفساد في الكرة الصينية

الجمعة، 30 يناير 2026 - 01:01

كتب : FilGoal

موسم انتقالات الصين

فرضت الصين إيقافا على 73 شخصا مدى الحياة عن أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بالإضافة لخصم نقاط من 13 فريقا محترفا بينهم شانجهاي بورت بطل الدوري في إطار حملتها لمكافحة الفساد على خلفية مزاعم التلاعب بنتائج المباريات.

وسيبدأ نادي شانجهاي بورت موسم 2026 من الدوري الصيني برصيد -5 نقاط، وهو واحد من 9 أندية في الدوري الصيني تبدأ الموسم برصيد سالب، حيث تم خصم 10 نقاط من نادي شانجهاي شينهوا، وصيف الموسم الماضي.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإجمالًا، تم خصم 72 نقطة من رصيد 13 ناديًا في دوري الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم الصينية، مع غرامات إجمالية قدرها 7.2 مليون يوان صيني (1.04 مليون دولار) موزعة على الأندية.

أخبار متعلقة:
تغريم فريق في الصين بسبب استخدام تعاويذ سحرية تقرير روماني: وفاة بوبيندزا بعد سقوطه من الطابق الـ11 في الصين رينار يعلن قائمة السعودية لمواجهتي الصين واليابان تصفيات كأس العالم - نقل مباراة السعودية ضد الصين من جدة إلى الرياض

ومن بين الموقوفين لي تي المدرب السابق للمنتخب الصيني لكرة القدم للرجال، والذي لعب سابقًا لنادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي والذي صدر حكم ضده بالسجن 20 عاما بسبب تقديم وقبول رشاوي، بالإضافة تشن شويوان، رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم بين عامي 2019 و2023.

كما تبين أن 3 أشخاص آخرين ارتكبوا مخالفات في قضاياهم، ورغم عدم محاكمتهم، فقد تم إيقافهم لمدة 5 سنوات عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الصيني لكرة القدم أن الاتحاد سيحافظ على موقفه الصارم وسيواصل معاقبة جميع المخالفات والقضايا التأديبية بسياسة "عدم التسامح مطلقًا".

وأعلنت هيئة مكافحة الفساد الصينية أن القرارات "استندت إلى حجم وظروف وطبيعة وتأثير المعاملات غير المشروعة المتورطة في القضية على الصعيد الاجتماعي".

الصين فساد الكرة في الصين
نرشح لكم
توتوميركاتو: رومانيولي يضطر للبقاء في لاتسيو بعد فشل انتقاله إلى السد بمشاركة ربيعة.. العين يفوز على دبا الفجيرة ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة سكاي: صفقة انتقال رومانيولي لـ السد فشلت عمليا السعودية تستضيف قرعة كأس آسيا 2027 البطائح يحصد نقطة أمام الجزيرة بمشاركة النني وغياب إبراهيم عادل رابطة الأندية الإماراتية تعلن تطبيق قاعدة مغادرة اللاعب الملعب لدقيقة فيكتور موسيس ينضم إلى قيصر الكازاخستاني لاعب آخر سيبكي؟ سكاي: رومانيولي يصمم على الانتقال إلى السد القطري
أخر الأخبار
كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 ساعة | الدوري المصري
لترك مكان لـ نبيل عماد؟.. سرقسطة يضم جواد الياميق من النجمة السعودي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
موناكو يستعير سيمون أدينجرا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط 4 ساعة | الدوري الإسباني
ديلي ميل: غموض في مستقبل هارفي إليوت مع أستون فيلا 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رمضان صبحي: شكرا من قلبي 2 تقرير: فالنسيا أغلق صفقة أليو ديانج وتم توقيع العقود بشكل رسمي 3 كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق 4 إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا
/articles/522290/إيقاف-73-شخصا-مدى-الحياة-وخصم-إجمالي-72-نقطة-بسبب-الفساد-في-الكرة-الصينية