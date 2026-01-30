الدوري الأوروبي – ليون يعتلي الترتيب وتحديد المتأهلين لدور الـ 16 والملحق

انتهت مرحلة الدوري من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-26 بتأهل 8 فرق مباشرة لدور الـ 16 و16 فريقا لمرحلة الملحق.

وتقام البطولة بنفس نظام دوري أبطال أوروبا، إذ يتنافس 36 فريقا على اللقب ويخوض كل فريق 8 مباريات.

ويتأهل أول 8 فرق في الترتيب مباشرة لدور الـ 16 ويتبعهم أصحاب المراكز من التاسع للرابع والعشرين في الملحق.

ويودع مباشرة الفرق من الـ25 لـ 36 دون فرصة أخرى بالانتقال للبطولة الأقل كما كان يحدث من قبل.

ومن المنتظر إقامة القرعة الجمعة في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة وستذاع عبر بي إن سبورتس الإخبارية.

وجاء ترتيب أصحاب أول 8 مراكز

1 ليون الفرنسي 21 نقطة

2 أستون فيلا الإنجليزي 21 نقطة

3 ميتييلاند الدنماركي 19 نقطة

4 ريال بيتيس الإسباني 17 نقطة

5 بورتو البرتغالي 17 نقطة

6 سبورتنج براجا البرتغالي 17 نقطة

7 فرايبورج الألماني 17 نقطة

8 روما الإيطالي 16 نقطة

وتأهلت الفرق المذكورة أعلاه لدور الـ 16 مباشرة في انتظار الفائزين من مباراتي الملحق.

المتأهلون للملحق المؤهل لدور الـ 16

9 جينك البلجيكي 16 نقطة

10 بولونيا الإيطالي 15 نقطة

11 شتوتجارت الألماني 15 نقطة

12 فرينفاروتشي المجري 15 نقطة

13 نوتنجهام فورست الإنجليزي 14 نقطة

14 فيكتوريا بلزن التشيكي 14 نقطة

15 ريد ستار الصربي 14 نقطة

16 سيلتا فيجو الإسباني 13 نقطة

17 باوك اليوناني 12 نقطة

18 ليل الفرنسي 12 نقطة

19 فنربخشة التركي 12 نقطة

20 باناثينايكوس اليوناني 12 نقطة

21 سيلتك الاسكتلندي 11 نقطة

22 لودوجريتس البلغاري 10 نقاط

23 دينامو زغرب الكرواتي 10 نقاط

24 بران النرويجي 9 نقاط

وستقام مباراتين بنظام خروج المغلوب لتحديد هوية المتأهلين من مرحلة الملحق إلى دور الـ 16.

Image

وودع 12 فريقا البطولة بشكل رسمي هي يانج بويز السويسري وشتورم جراتس النمساوي وستيوا بوخارست الروماني وجو أهيد إيجلز الهولندي وفينيورد الهولندي وبازل السويسري وسالزبورج النمساوي ورينجرز الاسكتلندي ونيس الفرنسي وأوتريخت الهولندي ومالمو السويدي.

ستقام مباريات الملحق في فبراير المقبل.

الذهاب: 19-20 فبراير والإياب 26-27 فبراير

فيما ستقام مباريات دور الـ 16 في شهر مارس المقبل.

الذهاب 12-13 مارس والإياب 19-20 مارس.

وسيقام النهائي يوم 20 مايو الجاري في ملعب بشكتاش بتركيا.

