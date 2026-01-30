خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لتمديد تعاقد محمد إبراهيم

توصل نادي الزمالك لاتفاق لتمديد تعاقد محمد إبراهيم لاعب فريق الشباب.

محمد إبراهيم النادي : الزمالك الزمالك

ويشغل إبراهيم صاحب الـ 21 عاما مركز الظهير الأيمن، وشارك مؤخرا بشكل أساسي تحت قيادة معتمد جمال.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إبراهيم سيمدد تعاقده موسمين إضافيين لينتهي في 2029-30.

وكان تعاقد إبراهيم ينتهي في صيف 2028 لكنه بعد التوقيع على العقد الجديد سيستمر بقميص الأبيض حتى 2030.

وشارك إبراهيم لأول مرة بقميص الزمالك في الدوري أمام بتروجت وتم استبداله في الدقيقة 57 بسبب الإجهاد.

كما تم قيد اللاعب في قائمة الزمالك الإفريقية رفقة خماسي فريق الشباب في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وشارك في التعادل السلبي ضد المصري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للكونفدرالية.

إجمالا خاض إبراهيم حتى الآن بقميص الفريق الأول 6 مباريات بعدد دقائق 346 دقيقة.