كرة يد - موعد لقاء مصر ضد تونس في نهائي بطولة إفريقيا.. القناة الناقلة والمعلق

تحدد موعد المباراة النهائية بين منتخب مصر ومنتخب تونس في نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد 2026.

وتأهل منتخب مصر للنهائي بالفوز على كاب فيردي بنتيجة 32-26.

فيما تأهل منتخب تونس للنهائي بالفوز على الجزائر بنتيجة 33-24.

ووصل منتخب مصر للنهائي للمرة الـ 18 في تاريخه إذ حقق اللقب من قبل في 9 مناسبات وخسر النهائي 6 مرات.

ويحمل منتخب مصر اللقب في آخر 3 نسخ وهو ثاني منتخب تتويجا باللقب بعد تونس صاحبة الـ 10 ألقاب.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ستقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 31 يناير الجاري.

وستبدأ المباراة في تمام الرابعة عصرا.

وستذاع عبر أون سبورت 1 بتعليق خالد خيري.

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: أكرم يسري - محمد أوكا.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام "دودو" - نبيل شريف - هشام صلاح.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد عبد العزيز جدو.

صانع الألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

وسيكون ذلك النهائي العاشر الذي يجمع مصر وتونس في بطولة إفريقيا لكرة اليد.

1979: فوز تونس 21-17

1992: فوز مصر 26-24

2004: فوز مصر 31-28

2006: فوز تونس 26-21

2008: فوز مصر 27-25

2010: فوز تونس 24-21

2016: فوز مصر 21-19

2018: فوز تونس 26-24

2020: فوز مصر 27-22

وحقق منتخب مصر الفوز على تونس في النهائي 5 مرات مقابل 4 لتونس.

