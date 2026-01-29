موندو ديبورتيفو: برشلونة أنهى كل العقبات لضم حمزة عبد الكريم

أصبح الإعلان الرسمي هو ما يفصل انضمام حمزة عبد الكريم لصفوف برشلونة.

وسبق أن أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي عن إتمام انتقال حمزة عبد الكريم مهاجم الفريق الأحمر إلى برشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه تم إنهاء العقبات البيروقراطية ومن المتوقع إعلان انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قريبا.

وأشار التقرير إلى أن رحيل مامادو مباكي لسانت لويس الأمريكي واقتراب أندريس كوينكا من الرحيل لكومو أتاح أماكن شاغرة في قائمة الفريق لتسمح بتسجيل حمزة.

وأوضح التقرير إلى أن برشلونة النادي تعزيزات تشمل الظهير الأيسر الأوروجوياني باتريسيو باسيفيكو (19 عامًا)، والمدافع الهولندي جوفينسلي أونشتاين (18 عامًا)، والجناح الإنجليزي أجاي تافاريس (16 عامًا).

وأشار فيرناندو بولو الصحفي في صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تغريدة عبر حسابه على منصة "أكس" أنه من المتوقع إعلان ضم حمزة غدا الجمعة.

Para los fans de Hamza Abdelkarim, el delantero egipcio del Al-Ahly, el problema burocrático que había ya está solucionado según apuntan desde el FCB. Esperan que mañana ya se pueda hacer oficial la cesión. No lo conozco pero hay mucho interés en su país por verlo de azulgrana. — Fernando Polo (@ffpolo) January 29, 2026

وقال وليد صلاح عبر أون سبورت: "حمزة عبد الكريم أتم انتقاله إلى برشلونة وأتمنى توفيقه هناك وألا يعود إلى مصر مرة أخرى".

وأضاف "حمزة سوف يسافر إلى إسبانيا في الأيام المقبلة بعد استخراج التأشيرة التي تحتاج بعض الوقت".

وجدد الأهلي تعاقد حمزة عبد الكريم قبل الموافقة على انتقاله على سبيل الإعارة لبرشلونة مع أحقية الشراء بعد نهاية الموسم.

وكشفت جريدة موندو ديبورتيفو أن هناك تفاصيل صغيرة متبقية لإتمام الاتفاق بين برشلونة والأهلي لاستعارة حمزة عبد الكريم.

وأضاف التقرير أن الشاب المصري سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.

وشارك المهاجم الشاب في آخر 6 مباريات مع الأهلي في كأس الرابطة دون أن يسجل أي أهداف.