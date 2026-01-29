سالم الدوسري يؤجل خسارة الهلال الأولى بتعادل مثير أمام القادسية

واصل القادسية سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة برندان رودجرز وفرض التعادل على الهلال بنتيجة 2-2 في الجولة 19 من الدوري السعودي.

وأشعل التعادل صراع القمة في الدوري السعودي إذا أصبح الفارق بين الهلال الأول والقادسية الرابع 6 نقاط فقط.

وتقدم الهلال بهدف روبن نيفيز في الدقيقة 8 وسرعان ما رد عليها أصحاب الأرض بهدف ناتيهان نانديز في الدقيقة 10.

وأهدر سالم الدوسري ركلة جزاء في الدقيقة 53 لصالح الهلال.

وقلب جوليان كوينينوس الطاولة بالهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 76، ورفع المكسيكي رصيده لـ 17 هدفا في المركز الثاني بترتيب الهدافين بعد إيفان توني مهاجم أهلي جدة.

وفي الدقيقة 90 عوّض سالم الدوسري الهلال بتسجيل هدف التعادل مانعا فريقه من التعرض للخسارة الأولى محليا هذا الموسم.

ورفع القادسية رصيده بالتعادل لـ 40 نقطة في المركز الرابع.

وواصل الفريق سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب الأيرلندي الشمالي إذ حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 2 منذ قدومه لتدريب الفريق.

فيما أصبح رصيد الهلال 46 نقطة بعدما تعادل للمباراة الثانية على التوالي.

وكان الأهلي قد فاز على الاتفاق برباعية أمس الأربعاء ورفع رصيده لـ 43 نقطة.

فيما سيحل النصر غدا الجمعة ضيفا على الخلود في الجولة 19 وهو في جعبته 40 نقطة.