كونسيساو: غياب بنزيمة؟ الموضوع يخص الإدارة وفخور بتدريب لاعب مثله

أوضح سيرجيو كونسيساو المدير الفني لاتحاد جدة موقفه من غياب كريم بنزيمة عن مباراة الفتح.

وتعادل النمور مع الفتح بنتيجة 2-2 في الجولة 19 من الدوري السعودي.

وغاب بنزيمة عن قائمة المباراة بعدما رفض السفر مع الفريق واللعب ضد الفتح يوم الخميس بسبب غضبه الشديد من عرض تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

وقال المدير الفني لاتحاد جدة خلال المؤتمر الصحفي: "غياب بنزيمة أمام الفتح؟ لا أرغب في الحديث لأن الموضوع يخص الإدارة، وأنا فخور بتدريب لاعب مثله وهو مكسب للدوري".

وأضاف "من عوّض غيابه هو صالح الشهري قدم مباراة كبيرة وهو مهم للنادي والمنتخب".

وسجل الشهري أول ثنائية له في الدوري السعودي منذ هدفيه ضد الأهلي في 2021.

وظل الاتحاد سادسا برصيد 31 نقطة. فيما ارتقى الفتح للمركز التاسع برصيد 22 نقطة.

وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ القرار من قبل بنزيمة نفسه وليس النادي.

فيما نقلت جريدة الشرق الأوسط أن المهاجم البالغ 38 عاماً قد تلقّى منذ الصيف الماضي وعوداً بتمديد عقده.

غير أن أول عرض رسمي لم يصل إلا يوم الأربعاء، من مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في الدوري، وذلك قبل خمسة أيام فقط من إغلاق سوق الانتقالات.

العرض، الذي وُصفه ممثلي اللاعب بأنه مهين، اعتبر افتقاراً للاحترام، إذ إنه بحسب ما نُقل يعني عملياً اللعب مجانا، باستثناء حقوق الصورة.