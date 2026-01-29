فوت ميركاتو: بنزيمة يرفض اللعب ضد الفتح اعتراضا على عرض تجديد عقده

ذكر موقع فوت كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة رفض السفر مع الفريق واللعب ضد الفتح يوم الخميس بسبب غضبه الشديد من عرض تجديد عقده.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي بنهاية الموسم الجاري ويحق له الاتفاق والتوقيع لأي ناد آخر بداية من شهر يناير الجاري، على أن ينضم له مجانا الصيف المقبل.

وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ القرار من قبل بنزيمة نفسه وليس النادي.

فيما نقلت جريدة الشرق الأوسط أن المهاجم البالغ 38 عاماً قد تلقّى منذ الصيف الماضي وعوداً بتمديد عقده.

غير أن أول عرض رسمي لم يصل إلا يوم الأربعاء، من مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في الدوري، وذلك قبل خمسة أيام فقط من إغلاق سوق الانتقالات.

العرض، الذي وُصفه ممثلي اللاعب بأنه مهين، اعتبر افتقاراً للاحترام، إذ إنه بحسب ما نُقل يعني عملياً اللعب مجانا، باستثناء حقوق الصورة.

قبل شهر ونصف فقط، كان بنزيمة قد قال في حوار مع صحيفة ليكيب: "أنا جزء من المشروع، وأنا في المكان المناسب"، في إشارة واضحة إلى رغبته في الاستمرار في السعودية.

ووصل فريق النمور إلى الأحساء مساء الأربعاء، قادمًا من جدة، من أجل مواجهة الفتح، الخميس ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي بدون بنزيمة وحسام عوار.

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة فضل إراحتهما، لتجنيبهما الإرهاق مع تلاحُق المباريات.