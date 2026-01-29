غياب بنزيمة وطرد جوميز.. الفتح يخطف تعادلا مثيرا أمام اتحاد جدة

خطف الفتح نقطة تعادل مثيرة من اتحاد جدة في الجولة 19 من الدوري السعودي.

المباراة أيضا شهدت غياب الثنائي حسام عوار وكريم بنزيمة عن صفوف اتحاد جدة.

وذكر موقع فوت كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة رفض السفر مع الفريق واللعب ضد الفتح يوم الخميس بسبب غضبه الشديد من عرض تجديد عقده. (طالع التفاصيل)

وتقدم الاتحاد بهدف صالح الشهري في الدقيقة 25 بمتابعة من تسديدة ارتدت من الحارس.

وأدرك مراد باتنا التعادل في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.

وأعاد الشهري تقدم النمور مجددا في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وسجل الشهري أول ثنائية له في الدوري السعودي منذ هدفيه ضد الأهلي في 2021.

وتعرض جوزيه جوميز المدير الفني للفتح للطرد في الدقيقة بسبب الاعتراض على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 90.

وخطف ماتياس فارجاس نقطة التعادل في الدقيقة 90+9 لتنتهي المباراة بهدف لكل فريق.

وظل الاتحاد سادسا برصيد 31 نقطة. فيما ارتقى الفتح للمركز التاسع برصيد 22 نقطة.

