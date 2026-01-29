بعد إيقافه.. المباريات المنتظر غياب إمام عاشور عنها مع الأهلي

يغيب إمام عاشور عن خوض 5 مباريات بقميص الأهلي بعد توقيع عقوبة الإيقاف والغرامة عليه.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي العقوبة الأكبر في تاريخه على إمام عاشور بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق لتنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز. (طالع التفاصيل)

وغاب عاشور عن السفر مع بعثة الأهلي رغم اختياره لقائمة المباراة من جانب الدنماركي يس توروب مدرب الفريق.

ويستعد الأهلي خلال الأسبوعين التي تعرض خلالها إمام عاشور للإيقاف لخوض 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

المباريات التي يغيب عنها إمام عاشور

31 يناير – يانج أفريكانز × الأهلي – دوري أبطال إفريقيا

3 فبراير – البنك الأهلي × الأهلي – الدوري المصري

6 فبراير – شبيبة القبائل × الأهلي – دوري أبطال إفريقيا

11 فبراير – الأهلي × الإسماعيلي – الدوري المصري

14 فبراير – الأهلي × الجيش الملكي – دوري أبطال إفريقيا