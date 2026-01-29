بعد إيقافه.. المباريات المنتظر غياب إمام عاشور عنها مع الأهلي

الخميس، 29 يناير 2026 - 18:24

كتب : FilGoal

إمام عاشور - الأهلي ضد وادي دجلة

يغيب إمام عاشور عن خوض 5 مباريات بقميص الأهلي بعد توقيع عقوبة الإيقاف والغرامة عليه.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

الأهلي

وأعلن الأهلي العقوبة الأكبر في تاريخه على إمام عاشور بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق لتنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز. (طالع التفاصيل)

وغاب عاشور عن السفر مع بعثة الأهلي رغم اختياره لقائمة المباراة من جانب الدنماركي يس توروب مدرب الفريق.

أخبار متعلقة:
إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا 2 إمام و2 كهربا.. تاريخ العقوبات المليونية في الأهلي دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

ويستعد الأهلي خلال الأسبوعين التي تعرض خلالها إمام عاشور للإيقاف لخوض 5 مباريات في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري.

المباريات التي يغيب عنها إمام عاشور

31 يناير – يانج أفريكانز × الأهلي – دوري أبطال إفريقيا

3 فبراير – البنك الأهلي × الأهلي – الدوري المصري

6 فبراير – شبيبة القبائل × الأهلي – دوري أبطال إفريقيا

11 فبراير – الأهلي × الإسماعيلي – الدوري المصري

14 فبراير – الأهلي × الجيش الملكي – دوري أبطال إفريقيا

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط في دوري الأبطال.

فيما يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة بفارق 6 نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر وله مباراتين مؤجلتين.

الأهلي الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا إمام عاشور
نرشح لكم
بـ 10 لاعبين.. سموحة ينتصر على إنبي ويرتقي للمركز السابع في الدوري الصفقة الشتوية الخامسة.. الأهلي يعلن ضم هادي رياض 2 إمام و2 كهربا.. تاريخ العقوبات المليونية في الأهلي إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا خبر في الجول - المصري يقترب من ضم الفلسطيني مصطفى زيدان خبر في الجول - الأهلي يقترب من ضم لاعب بالقسم الثالث كما كشف في الجول – المقاولون يضم أحمد فؤاد من فاركو خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز
أخر الأخبار
في غياب بنزيمة وعوار.. الفتح يخطف تعادلا مثيرا أمام اتحاد جدة 8 ثاتيه | سعودي في الجول
بـ 10 لاعبين.. سموحة ينتصر على إنبي ويرتقي للمركز السابع في الدوري 17 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الشتوية الخامسة.. الأهلي يعلن ضم هادي رياض 32 دقيقة | الدوري المصري
بعد إيقافه.. المباريات المنتظر غياب إمام عاشور عنها مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة يد - منتخب مصر لنهائي إفريقيا للمرة الـ 18 بالفوز على كاب فيردي ساعة | كرة يد
الزمالك يوفر حافلات لجماهيره لموازرة الفريق ضد المصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
2 إمام و2 كهربا.. تاريخ العقوبات المليونية في الأهلي ساعة | الدوري المصري
إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 2 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 3 إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال 4 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز
/articles/522272/بعد-إيقافه-المباريات-المنتظر-غياب-إمام-عاشور-عنها-مع-الأهلي