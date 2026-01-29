الزمالك يوفر حافلات لجماهيره لموازرة الفريق ضد المصري في الكونفدرالية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى استاد السويس الجديد يوم الأحد المقبل لمؤازرة الفريق في مباراة المصري في الكونفدرالية.

وتقرر أن تتحرك الحافلات في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل من أمام بوابة رقم 5، للتسهيل على جماهير نادي الزمالك من أجل حضور اللقاء وموازرة الفريق.

ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر اللقاء لبطاقة "Fan ID” وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب المباراة.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من الكونفدرالية.

يذكر أن نتيجة التعادل السلبي حسمت لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين يوم الأحد الماضي

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.