الزمالك يوفر حافلات لجماهيره لموازرة الفريق ضد المصري في الكونفدرالية

الخميس، 29 يناير 2026 - 18:13

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك توفير حافلات خاصة لنقل جماهير القلعة البيضاء إلى استاد السويس الجديد يوم الأحد المقبل لمؤازرة الفريق في مباراة المصري في الكونفدرالية.

وتقرر أن تتحرك الحافلات في الثالثة عصر يوم الأحد المقبل من أمام بوابة رقم 5، للتسهيل على جماهير نادي الزمالك من أجل حضور اللقاء وموازرة الفريق.

ويتطلب اصطحاب كل مشجع سيحضر اللقاء لبطاقة "Fan ID” وتذكرة المباراة من أجل تسهيل إجراءات الدخول إلى ملعب المباراة.

أخبار متعلقة:
الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة شحاتة ومحمد إبراهيم أمين صندوق الزمالك يتحدث عن فك إيقاف القيد.. والخلاف مع جون إدوارد مؤتمر معتمد جمال: أجريت تغييرات في مباراة بتروجت لمصلحة الزمالك.. ومن يخطيء سيُعاقب الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد المصري المقبلة والقناة الناقلة

ويحل الزمالك ضيفا على المصري في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل على استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من الكونفدرالية.

يذكر أن نتيجة التعادل السلبي حسمت لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين يوم الأحد الماضي

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.

الزمالك المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز دوري أبطال أفريقيا- بعثة الأهلي تغادر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال قائمة الأهلي – انضمام بلعمري والجزار.. وغياب جراديشار أمام يانج أفريكانز الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد المصري المقبلة والقناة الناقلة لمواجهة يانج أفريكانز.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا جيرونا يعلن تفاصيل إصابة عز الدين أوناحي
أخر الأخبار
في غياب بنزيمة وعوار.. الفتح يخطف تعادلا مثيرا أمام اتحاد جدة دقيقة | سعودي في الجول
بـ 10 لاعبين.. سموحة ينتصر على إنبي ويرتقي للمركز السابع في الدوري 18 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الشتوية الخامسة.. الأهلي يعلن ضم هادي رياض 33 دقيقة | الدوري المصري
بعد إيقافه.. المباريات المنتظر غياب إمام عاشور عنها مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
كرة يد - منتخب مصر لنهائي إفريقيا للمرة الـ 18 بالفوز على كاب فيردي ساعة | كرة يد
الزمالك يوفر حافلات لجماهيره لموازرة الفريق ضد المصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
2 إمام و2 كهربا.. تاريخ العقوبات المليونية في الأهلي ساعة | الدوري المصري
إيقاف وتغريم وتدريب منفرد.. الأهلي يعلن عقوبات إمام عاشور بعد تخلفه عن السفر لتنزانيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 دوري أبطال أوروبا - ريال مدريد ليس بينهم.. الفرق الـ 8 المتأهلة بشكل مباشر لثمن النهائي 2 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 3 إيقاف حكيمي والمدرب ورفض الاحتجاج.. كاف يعلن عقوبات نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال 4 خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز
/articles/522270/الزمالك-يوفر-حافلات-لجماهيره-لموازرة-الفريق-ضد-المصري-في-الكونفدرالية