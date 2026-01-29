إبراهيم حسن لـ في الجول: قررنا الاكتفاء بودية البرازيل قبل كأس العالم 2026

قرر منتخب مصر الاكتفاء بخوض مباراة ودية واحدة في المعسكر الأخير استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر لـ FilGoal.com: "قررنا الاكتفاء بخوض مباراة ودية واحدة ضد البرازيل في المعسكر الأخير استعدادا لكأس العالم 2026".

وسبق أن كشف FilGoal.com تعذر إقامة مباراة مصر ضد النرويج الودية في يونيو المقبل بسبب عدم الاتفاق على موعد مناسب والاختلاف على مكان إقامة المباراة.

وبذلك أيضا لن تقام مباراة ودية بين منتخب مصر والنمسا بعدما طلب الأخير خوض ودية ضد مصر في الأول من يونيو المقبل. (طالع التفاصيل)

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية وإسبانيا في مارس المقبل وديا، ومن المنتظر أن يلتقي البرازيل وديا في يونيو قبل كأس العالم.

وسبق أن كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة عبر MBC مصر 2: "حسام حسن طلب الحصول على فترة إعداد أطول لمنتخب مصر قبل السفر للمشاركة في كأس العالم"

وأتم "يسعى حسام حسن للحصول على 7-10 أيام أكثر لإقامة معسكر المنتخب، وسنجري مناقشات مع رابطة الأندية لتوفير كل الإمكانيات للمنتخب".

يذكر أن رابطة الأندية أعلنت يوم 30 مايو المقبل موعدا لنهاية الموسم الحالي من الدوري المصري.

وتبدأ بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو المقبل وحتى 19 يوليو.

ويبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 15 يونيو بلقاء بلجيكا.