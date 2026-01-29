يورجن كلوب يعود إلى أنفيلد مارس المقبل

الخميس، 29 يناير 2026 - 16:34

كتب : FilGoal

مؤتمر يورجن كلوب مع ريد بل

سيعود الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق إلى ملعب أنفيلد في مارس المقبل.

وسيتواجد كلوب في مباراة أساطير ليفربول ضد أساطير بوروسيا دورتموند يوم 28 مارس المقبل.

كلوب سيكون مساعدا لكيني دالجليش في تدريب فريق أساطير ليفربول خلال اللقاء، وفقا لما أعلنه النادي عبر موقعه.

يذكر أن يورجن تواجد خلال احتفال تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بدعوة من إدارة النادي.

مدرب ليفربول السابق يشغل حاليا منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة ريد بول.

كلوب رحل عن ليفربول في مايو 2024 بعد تسع سنوات قضاها مع الفريق، وخاض خلالها 491 مباراة، قبل أن يتولى هذا المنصب.

وتولى كلوب قيادة ليفربول في 2015، وحقق معه دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الذي كان غائبا عن خزائنه لـ 30 عاما في 2020.

