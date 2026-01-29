كما كشف في الجول – المقاولون يضم أحمد فؤاد من فاركو

الخميس، 29 يناير 2026 - 15:52

كتب : عمرو نبيل

أحمد فؤاد

أعلن نادي المقاولون العرب التعاقد مع أحمد فؤاد قادما من فاركو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل المقاولون لاتفاق مع زد لضم فؤاد بشكل نهائي وتوقيع اللاعب لمدة 3 مواسم ونصف. (طالع التفاصيل)

وأعلن المقاولون العرب ضم فؤاد بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فؤاد البالغ من العمر 27 عاما لعب مع فاركو هذا الموسم 16 مباراة في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل هدفين وصنع آخر.

وانضم أحمد فؤاد لصفوف فاركو في عام 2022 قادما من المصري بالسلوم.

ولا يزال المقاولون يعمل على تدعيم صفوفه بقوة من أجل ضمان البقاء في الدوري وعدم الهبوط.

وكشف FilGoal.com عن اتفاق المقاولون على ضم حسين فيصل من المصري ومحمد عادل من سيراميكا كليوباترا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

وبعد نهاية الدور الأول من الدوري يلعب أول 7 فرق في مجموعة المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا.

ويتنافس 14 فريق في مجموعة الهروب من الهبوط، ويهبط من الدوري هذا الموسم 4 فرق لدوري الدرجة الثانية.

المقاولون العرب فاركو أحمد فؤاد
