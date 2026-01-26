خبر في الجول – المقاولون يتفق على ضم أحمد فؤاد من فاركو

الإثنين، 26 يناير 2026 - 15:10

كتب : عمرو نبيل

أحمد فؤاد لاعب فاركو

أتم نادي المقاولون العرب الاتفاق مع فاركو لضم لاعبه أحمد فؤاد، وذلك لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن المقاولون العرب سيضم أحمد فؤاد بشكل نهائي.

وأن لاعب الوسط سيوقع مع المقاولون عقدا لمدة 3 مواسم ونصف.

فؤاد البالغ من العمر 27 عاما لعب مع فاركو هذا الموسم 16 مباراة في مختلف البطولات، ونجح في تسجيل هدفين وصنع آخر.

وانضم أحمد فؤاد لصفوف فاركو في عام 2022 قادما من المصري بالسلوم.

ولا يزال المقاولون يعمل على تدعيم صفوفه بقوة من أجل ضمان البقاء في الدوري وعدم الهبوط.

وكشف FilGoal.com عن اتفاق المقاولون على ضم حسين فيصل من المصري ومحمد عادل من سيراميكا كليوباترا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 15 مباراة.

وبعد نهاية الدور الأول من الدوري يلعب أول 7 فرق في مجموعة المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا.

ويتنافس 14 فريق في مجموعة الهروب من الهبوط، ويهبط من الدوري هذا الموسم 4 فرق لدوري الدرجة الثانية.

