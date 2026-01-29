دوري أبطال إفريقيا - الهلال يطالب كاف بإلغاء طرد لاعبه أمام صنداونز

طالب نادي الهلال السوداني بإلغاء البطاقة الحمراء التي نالها مهاجمه إيمانويل فلومو، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام ماميلودي صنداونز.

والتقى الفريقان في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "وفقا للخطاب المرسل إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإن الحالة المعنية لا تستحق قرار الطرد، مؤكداً على أن البطاقة الحمراء كان لها أثرها في نتيجة المباراة".

ونوه الهلال في خطابه، إلى أن اللاعب الذي ظهر لأول مرة في دوري الأبطال حُرم حتى من التحذير الشفهي.

واعتبر الهلال في الخطاب أن قرار الحكم جاء منحازاً، وطالب الهلال اللجنة بالانصاف ورفع الظلم الواقع على اللاعب والنادي.

وتعرض إيمانويل فلومو لاعب الهلال للطرد في الدقيقة 85.

وتعادل الهلال أمام صنداونز 2-2 في المباراة التي أقيمت في بريتوريا، ضمن ثالث جولات دور المجموعات.

وسجل عبد الرزاق عبد الرؤوف "روفا" هدفي الهلال في الدقيقتين 15 و71.

فيما أحرز آرثر ساليس وتيبوهو موكوينا هدفي صنداونز في الدقيقتين 22 و64.