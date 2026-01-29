سلوت يكشف موقف المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول موقف لاعبيه المصابين والغائبين بعد لقاء كاراباج في دوري أبطال أوروبا.

وانتصر ليفربول بسداسية نظيفة على الفريق الكازاخستاني في ختام مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال سلوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "تعرض جيريمي فريمبونج لإصابة عضلية، لكنني لا أعرف مدة الغياب حتى الآن".

وأضاف "هي إصابة عضلية وليست في الركبة، وغالبًا ما تكون مثل هذه الإصابات مرتبطة بإجهاد زائد على اللاعب".

تعرض فريمبونج للإصابة بعد دقائق قليلة من انطلاق مباراة كاراباج ليُجبر على مغادرة الملعب.

وأوضح سلوت أن جو جوميز الذي أصيب أمام بورنموث يوم السبت وغاب عن لقاء الأربعاء قد يغيب عن لقاء نيوكاسل يونايتد في الدوري السبت المقبل.

وتابع "لحاق جوميز بمواجهة نيوكاسل يونايتد بعد ثلاثة أيام سيكون أمرًا صعبًا".

أما إبراهيما كوناتي الذي غاب عن مباريات الفريق ضد أولمبيك مارسيليا وبورنموث وكاراباج بسبب وفاة والده، فربما يعود أمام نيوكاسل.

وقال المدرب الهولندي "أتوقع عودة كوناتي، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك حتى الآن. نأمل أن يكون معنا في مباراة نيوكاسل".

وأتم "كيرتس جونز كان مريضًا ولذلك غاب أمام كاراباج، وسننتظر لنرى كيف ستتطور حالته".

واكتسح ليفربول ضيفه كاراباخ الأذربيجاني بسداسية دون رد من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بمشاركة محمد صلاح.

وسجل ليفربول: أليكسيس ماك أليستر (2) ومحمد صلاح وهوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز وفيديريكو كييزا.

وارتقى ليفربول للمركز الثالث برصيد 18 نقطة، وضمن التأهل المباشر لدور الـ 16.