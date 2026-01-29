خبر في الجول - إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

تخلف إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي عن السفر مع فريقع لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

ويواجه الأهلي فريق يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عصر السبت المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إمام عاشور تخلف عن السفر رفقة بعثة الأهلي إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

وغادرت بعثة فريق النادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس، الإدارة إلى تنزانيا، استعدادا لخوض مباراة يانج أفريكانز.

وغاب عاشور عن السفر مع بعثة الأهلي رغم اختياره لقائمة المباراة من جانب الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق.

وضمت بعثة الأهلي الثنائي الجديد، عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا يوسف بلعمري المنضم مؤخرا قادما من الرجاء المغربي.

وجاءت اختيارات توروب لمواجهة يانج أفريكانز التي يكشف عنها FilGoal.com كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – كوكا – محمد شكري - ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – عمرو الجزار – ياسين مرعي - يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية - إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – زيزو

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد - أشرف بنشرقي – تريزيجيه - مروان عثمان – محمد شريف.