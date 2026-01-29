أمين صندوق الزمالك يتحدث عن فك إيقاف القيد.. والخلاف مع جون إدوارد

تحدث حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن ملف إيقاف القيد، وكشف حقيقة الخلاف مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وبات الزمالك مطالبا بحل 10 قضايا حتى الآن لفك إيقاف القيد. (طالع التفاصيل)

وقال حسام المندوه أمين صندوق الزمالك عبر إم بي سي: "معتمد جمال يقوم بدوره جيدا في وقت الأزمات، ولكن قرار استمراره على رأس الجهاز الفني يرجع للمسؤولين عن ملف الكرة وكل شيء وارد".

وأضاف "نطمئن جماهير الزمالك ونسعى لحل جميع المشاكل. هناك أفكار وخطوات سنعلن عنها قريبا ستخرج النادي من هذه الأزمات وستضعه على خريطة طريق يسعد جمهوره الكبير".

وشدد "لا يوجد أي خلاف مع جون إدوارد المدير الرياضي، قد يحدث خلاف وجهات نظر لكنه خلاف صحي من أجل مصلحة الكيان ويتم التواصل معه عن طريق رئيس النادي (حسين لبيب) ونائبه (هشام نصر)".

وأتم "دعم ممدوح عباس؟ هو أحد محبي النادي الذين لم ينقطع دعمهم عن الزمالك، وهذا أمر تلقائي، ونشكره على ذلك".

وتغلب الزمالك على بتروجت بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة 16 من المسابقة والتي أقيمت على استاد القاهرة.

وافتتح عدي الدباغ التسجيل في الدقيقة 21، قبل أن يضيف حسام عبد المجيد الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

ورفع الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع من 13 مباراة، بينما تجمد رصيد بتروجت عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية يوم 4 فبراير المقبل.

