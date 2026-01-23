العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف قيد الزمالك لـ 3 فترات انتقالات.

ولم يعلن فيفا سبب القضية ولكنها جاءت بتاريخ 23 يناير الجاري.

وتعد هذه القضية هي العاشرة للزمالك.

وعوقب الزمالك في 4 قضايا لحين الدفع و6 قضايا أخرى لمدة 3 فترات قيد.

قضايا الزمالك

أصدر فيفا 3 عقوبات على الزمالك يوم 3 نوفمبر 2025، وهي من حق مستحقات مساعدي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق وتتراوح ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد.

بالإضافة لعدم دفع الأقساط المتأخرة لجوميز نفسه.

ثم جاءت عقوبة جديدة في نفس الشهر بسبب المستحقات المتأخرة لكريستيان جروس مدرب الفريق السابق والمقدرة بـ 133 ألف دولار.

وكشف مصدر من الزمالك سابقا لـ FilGoal.com سبب توقيع العقوبة السادسة: "الشكوى التي تقدم بها ساسي بسبب 505 ألف دولار كقيمة إجمالية".

وجاءت القضية السابعة ضمن صفقة شيكو بانزا لعدم دفع 200 ألف يورو قيمة أول قسط لنادي أشتريلا أمادورا البرتغالي.

والثامنة بسبب عدم دفع قسط لنادي شارلروا والمقدر بـ 170 ألف يورو لم يدفعها الزمالك.