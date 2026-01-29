مواعيد مباريات الخميس 29 يناير - 3 مباريات في الدوري.. ومصر في نصف نهائي كأس إفريقيا لليد

الخميس، 29 يناير 2026 - 10:31

كتب : FilGoal

أحمد عادل - منتخب مصر كرة يد

يشهد اليوم الخميس الموافق 29 يناير2026 مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 يناير والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم 3 مباريات في مسابقة الدوري المصري، إذ يلعب الإسماعيلي ضد مودرن سبورت، ويواجه غزل المحلة نظيره طلائع الجيش، فيما يلعب إنبي ضد سموحة.

ويلعب منتخب مصر لكرة اليد مواجهة مرتقبة ضد كاب فيردي في نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد.

كما يشهد اليوم ختام الدور الأول لمسابقة الدوري الأوروبي بمجموعة من المباريات القوية.

لمعرفة جميع مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

نصف نهائي كأس إفريقيا لكرة اليد

مصر × كاب فيردي - 4:30 عصرا.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 2.

الجزائر × تونس - 7 مساء.

الدوري المصري

مودرن سبورت × الإسماعيلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على أون سبورت 1.

غزل المحلة × إنبي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع على أون سبورت 2.

إنبي × سموحة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على أون سبورت 1.

الدوري السعودي

القادسية × الهلال.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.. وتذاع على قناة ثمانية.

الفتح × اتحاد جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع على قناة ثمانية.

الإسماعيلي الدوري السعودي منتخب مصر لكرة اليد
