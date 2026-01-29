أربيلوا: فينيسيوس ومبابي ليسا السبب في الهزيمة ضد بنفيكا.. وهذا سبب التبديلات

ألفارو أربيلوا - ريال مدريد

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن خسارة فريقه ضد بنفيكا لم تكن بسبب عدم ركض كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور.

وخسر ريال مدريد من بنفيكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب دا لوش بالجولة الأخيرة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "هناك إحباط لأننا لم نتحكم في انفعالاتنا، لم نتمكن من الحفاظ على المستوى المطلوب لمدة 90 دقيقة".

وواصل "خسرنا بسبب عدم ركض مبابي وفينيسيوس؟ لا أوافقك الرأي".

وأكمل "كنت أعرف مستوى بنفيكا ولم يكن الأمر مفاجئا وكنت أعرف كيف ستكون الأجواء".

وتابع "أنا أتحمل مسؤولية الخسارة ضد بنفيكا".

وكشف "التبديلات كانت تكتيكية ولم نكن نرغب في تكرار ما حدث مع أسينسيو وأردنا تجنب البطاقات الحمراء".

وأضاف "افتقرنا إلى الكثير من العناصر اليوم وكنا نلعب ضد فريق بحاجة للفوز للتأهل، وقد هاجموا ودافعوا بشكل ممتاز ولم نوفق في عدة جوانب للفوز على بنفيكا".

وأتم "ضد بنفيكا كنا بعيدين كل البعد عن المستوى الذي كنا نطمح إليه بالنظر إلى صضعوبة الخصم والأجواء الحماسية، لا يزال أمامنا الكثير لنفعله وعلينا أن نتطلع إلى الأمام للفوز بمباراة كهذه يجب أن نتقم جوانب عديدة وليس جانبا واحدا فقط".

وسيلعب ريال مدريد في الملحق المؤهل لدور الـ 16 بعد أن أنهى الدور الأول في المركز التاسع.

