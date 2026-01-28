قائمة الأهلي – انضمام بلعمري والجزار.. وغياب جراديشار أمام يانج أفريكانز

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 21:35

كتب : FilGoal

يوسف بلعمري - الأهلي

ضم يس توروب المدير الفني للأهلي الثنائي الجديد يوسف بلعمري وعمرو الجزار لقائمة الفريقه لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني.

يوسف بلعمري

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد يانج أفريكانز في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وشهدت القائمة انضمام عمرو الجزار بعد تعافيه من الإصابة، وأيضا يوسف بلعمري المنضم مؤخرا قادما من الرجاء المغربي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - فاخوري يتمم اتفاقه مع بيراميدز.. وإرسال العقود للنادي الأردني والده لـ في الجول: فاخوري وجهته مصر.. وسنعلن عنها خلال ساعات

وجاءت قائمة الأهلي التي يكشف عنها FilGoal.com كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد عيد – كوكا – محمد شكري - ياسر إبراهيم – أحمد رمضان – عمرو الجزار – ياسين مرعي - يوسف بلعمري

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية - إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – زيزو

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد - أشرف بنشرقي – تريزيجيه - مروان عثمان – محمد شريف

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ويأتي يانج أفريكانز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

يوسف بلعمري الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد المصري المقبلة والقناة الناقلة لمواجهة يانج أفريكانز.. الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في تنزانيا جيرونا يعلن تفاصيل إصابة عز الدين أوناحي خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء المصري ضد الزمالك بالكونفدرالية على استاد السويس مجموعة الأهلي - شبيبة القبائل يعلن تسجيل ثنائي جديد قبل لقاء الجيش الملكي القرار خلال 48 ساعة.. بيان من الاتحاد السنغالي بشأن تحقيقات كاف في نهائي كأس إفريقيا طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية موعد مباراة الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
خبر في الجول - محمود حمادة لا يعاني من إصابة قوية بعد استبداله ضد سيراميكا كليوباترا دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف سبب غياب جراديشار عن قائمة الأهلي ضد يانج أفريكانز 2 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي – انضمام بلعمري والجزار.. وغياب جراديشار أمام يانج أفريكانز 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن عودة يوسف شحاتة من الاعتزال 9 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - فاخوري يتمم اتفاقه مع بيراميدز.. وإرسال العقود للنادي الأردني 18 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد كاراباخ في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ريال مدريد - عودة تشواميني.. وماستانتونو أساسي ضد بنفيكا 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي يقود الهجوم في مواجهة كوبنهاجن 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522217/قائمة-الأهلي-انضمام-بلعمري-والجزار-وغياب-جراديشار-أمام-يانج-أفريكانز