عاد من جديد.. دوجلاس لويز ينتقل لـ أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الحصول على خدمات دوجلاس لويز على سبيل الإعارة قادما من يوفنتوس.

وقضى لويز النصف الأول من الموسم الجاري معارا لصفوف نوتنجهام فورست واكتفى بالمشاركة في 14 مباراة.

ويعود لويز لصفوف الفيلانز بعدما رحل لصفوف يوفنتوس في 2024.

وخاض البرازيلي أكثر من 200 مباراة خلال 5 مواسم مع الفريق مساهما في الوصول للدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

Welcome home, Dougie 😍 Aston Villa is delighted to announce that Douglas Luiz has joined the club on loan from Juventus! 🇧🇷 pic.twitter.com/JlEhDGBGI2 — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 28, 2026

وسبق أن فاز بجائزة أفضل لاعب في أستون فيلا خلال موسم 2022-23.

واكتفى البرازيلي صاحب الـ 27 عاما بموسم واحد بقميص يوفنتوس خاض خلاله 27 مباراة فقط دون أن يسجل.

ويمتلك لويز 18 مباراة بقميص منتخب البرازيل وفاز بذهبية أولمبياد 2020 وفضية كوبا أمريكا 2021.

ويحتل فيلا المركز الرابع برصيد 46 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.