عاد من جديد.. دوجلاس لويز ينتقل لـ أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الحصول على خدمات دوجلاس لويز على سبيل الإعارة قادما من يوفنتوس.

وقضى لويز النصف الأول من الموسم الجاري معارا لصفوف نوتنجهام فورست واكتفى بالمشاركة في 14 مباراة.

ويعود لويز لصفوف الفيلانز بعدما رحل لصفوف يوفنتوس في 2024.

وخاض البرازيلي أكثر من 200 مباراة خلال 5 مواسم مع الفريق مساهما في الوصول للدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا.

وسبق أن فاز بجائزة أفضل لاعب في أستون فيلا خلال موسم 2022-23.

واكتفى البرازيلي صاحب الـ 27 عاما بموسم واحد بقميص يوفنتوس خاض خلاله 27 مباراة فقط دون أن يسجل.

ويمتلك لويز 18 مباراة بقميص منتخب البرازيل وفاز بذهبية أولمبياد 2020 وفضية كوبا أمريكا 2021.

ويحتل فيلا المركز الرابع برصيد 46 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن أرسنال المتصدر.

