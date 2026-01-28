تقرير: بينهم صلاح.. 5 لاعبين مرشحين للرحيل ومثلهم صفقات في ليفربول مع ألونسو

لا يزال تشابي ألونسو مرشح بقوة لتولي تدريب ليفربول الإنجليزي في الفترة المتبقية من الموسم، وذلك بعدما تراجعت نتائج الفريق بشدة هذا الموسم مع الهولندي أرني سلوت.

وتشير التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن استمرار نتائج ليفربول السلبية مع سلوت قد تؤدي إلى الإطاحة به من منصبه.

وكشف موقع sportsmole الإنجليزي عن 5 أسماء مرشحين للرحيل عن ليفربول في حالة تولي تشابي ألونسو. وأيضا 5 صفقات سيسعى النادي لضمها في الموسم الجديد لتدعيم صفوفه بقوة.

وإذا تولى تشابي ألونسو تدريب ليفربول سيعمل على إعادة هيكلة تشكيل فريق ليفربول بما في ذلك رحيل 5 لاعبين من القوام الأساسي.

بالإضافة إلى محاولة ضم عدة صفقات ومنها ميكي فان دي فين مدافع توتنام.

وأيضا آدم وارتون لاعب وسط كريستال بالاس، وكذلك يضع تشابي ألونسو عينه على مايكل أوليسي نجم بايرن ميونيخ ويأمل في ضمه.

ويستهدف أيضا برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان.

أما على مستوى اللاعبين المرجح رحيلهم عن ليفربول في حالة وجود تشابي ألونسو فيأتي على رأسهم محمد صلاح قائد منتخب مصر.

بالإضافة إلى أليكسيس ماك أليستر وريان جرافينبيرخ وإبراهيما كوناتي وكودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.

