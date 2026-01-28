تقرير: بينهم صلاح.. 5 لاعبين مرشحين للرحيل ومثلهم صفقات في ليفربول مع ألونسو

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 19:45

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

لا يزال تشابي ألونسو مرشح بقوة لتولي تدريب ليفربول الإنجليزي في الفترة المتبقية من الموسم، وذلك بعدما تراجعت نتائج الفريق بشدة هذا الموسم مع الهولندي أرني سلوت.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وتشير التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن استمرار نتائج ليفربول السلبية مع سلوت قد تؤدي إلى الإطاحة به من منصبه.

وكشف موقع sportsmole الإنجليزي عن 5 أسماء مرشحين للرحيل عن ليفربول في حالة تولي تشابي ألونسو. وأيضا 5 صفقات سيسعى النادي لضمها في الموسم الجديد لتدعيم صفوفه بقوة.

أخبار متعلقة:
تشيلسي يعلن إنهاء تعاقده مع ستيرلنج بالتراضي منذ مواجهة زيسكو.. عودة نبيل عماد للمشاركة مع الزمالك بعد غياب شهرين رومانو: فولام أتم اتفاقه مع مانشستر سيتي لضم أوسكار بوب

وإذا تولى تشابي ألونسو تدريب ليفربول سيعمل على إعادة هيكلة تشكيل فريق ليفربول بما في ذلك رحيل 5 لاعبين من القوام الأساسي.

بالإضافة إلى محاولة ضم عدة صفقات ومنها ميكي فان دي فين مدافع توتنام.

وأيضا آدم وارتون لاعب وسط كريستال بالاس، وكذلك يضع تشابي ألونسو عينه على مايكل أوليسي نجم بايرن ميونيخ ويأمل في ضمه.

ويستهدف أيضا برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان.

أما على مستوى اللاعبين المرجح رحيلهم عن ليفربول في حالة وجود تشابي ألونسو فيأتي على رأسهم محمد صلاح قائد منتخب مصر.

بالإضافة إلى أليكسيس ماك أليستر وريان جرافينبيرخ وإبراهيما كوناتي وكودي جاكبو.

ويحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشيلسي يعلن إنهاء تعاقده مع ستيرلنج بالتراضي رومانو: فولام أتم اتفاقه مع مانشستر سيتي لضم أوسكار بوب مدرب تشيلسي يرفض التعليق على وضع رحيم ستيرلينج تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا أثليتك: باتريك دورجو يغيب لـ10 أسابيع عن مانشستر يونايتد كيفو وديماركو وهدم فكرة تبديل "قصب بقصب" تقرير: ألكسندر باتو يرغب في الاستثمار بأحد أندية إنجلترا
أخر الأخبار
والده لـ في الجول: فاخوري وجهته مصر.. وسنعلن عنها خلال ساعات 14 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة شحاتة ومحمد إبراهيم 15 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف مواعيد سوبر السيدات بمشاركة 4 فرق 17 دقيقة | كرة طائرة
مؤتمر معتمد جمال: أجريت تغييرات في مباراة بتروجت لمصلحة الزمالك.. ومن يخطيء سيُعاقب 33 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بينهم صلاح.. 5 لاعبين مرشحين للرحيل ومثلهم صفقات في ليفربول مع ألونسو 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - المصري (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. ضغط من الضيوف 51 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الجونة.. ضربة جزااااء 59 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - موعد مباراة الزمالك ضد المصري المقبلة والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522204/تقرير-بينهم-صلاح-5-لاعبين-مرشحين-للرحيل-ومثلهم-صفقات-في-ليفربول-مع-ألونسو