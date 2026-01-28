تشيلسي يعلن إنهاء تعاقده مع ستيرلنج بالتراضي
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 18:57
كتب : FilGoal
أعلن نادي تشيلسي إنهاء تعاقده مع لاعبه رحيم ستيرلنج.
رحيم ستيرلينج
النادي : لاعب حر
وأشار تشيلسي إلى أن النادي قد أنهى تعاقده مع ستيرلنج بالتراضي بين الطرفين.
وأصبح من حق ستيرلنج التعاقد مع أي فريق بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الحالية.
وقضى ستيرلنج الموسم الماضي معارا لأرسنال.
ولم يشارك ستيرلنج في أي مباراة منذ بداية الموسم بقميص تشسيلسي.
وانضم ستريلنج لتشيلسي في 2022 قادما من مانشستر سيتي.
ومنذ التعاقد مع تشيلسي لعب ستيرلنج 81 مباراة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصنع 15 آخرين.
ولم يتوج صاحب الـ 31 بأي لقب خلال فترة تواجده مع تشيلسي.
