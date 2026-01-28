بعد هدفه ضد بتروجت.. الدباغ ينفرد بصدارة هدافي الزمالك في الدوري

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 18:10

كتب : FilGoal

عدي الدباغ - الزمالك ضد بتروجت

انفرد عدي الدباغ بصدارة ترتيب الهدافين لنادي الزمالك في الدوري المصري بتسجيله هدف التقدم ضد بتروجت في الجولة 16.

ويلتقي الزمالك مع بتروجت في استاد القاهرة في لقاء بدأ في الخامسة مساءً.

وتقدم الدباغ للأبيض في الدقيقة 21 بعد تمريرة طولية من ناصر منسي انفرد على إثرها وسدد كرة تصدى لها الحارس وتابعها في الشباك.

ورفع الدباغ رصيده لـ 5 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم وأصبح في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف صديق أوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا صاحب الـ 6 أهداف.

وتساوى الفلسطيني مع صلاح محسن ومحمود حسن "تريزيجيه" في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

وسجل الدباغ أهدافه ضد المصري والإسماعيلي والجونة وطلائع الجيش وأخيرا بتروجت.

