رومانو: فولام أتم اتفاقه مع مانشستر سيتي لضم أوسكار بوب
الأربعاء، 28 يناير 2026 - 18:07
كتب : FilGoal
أتم فولام اتفاقه مع مانشستر سيتي على التعاقد مع أوسكار بوب وفقا للصحفي المختب بالانتقالات فابريزيو رومانو.
أوسكار بوب
النادي : مانشستر سيتي
وأشار رومانو إلى أن الصفقة ستكلف فولام مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 20% من قيمة إعاة البيع.
وأفادت تقارير أن تفكير أوسكار بوب في الرحيل جاء بعد انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.
سيمينيو الذي انضم لسيتي قبل أيام، تألق سريعا وسجل 3 خلال 4 مباريات بأيامه الأولى مع الفريق السماوي.
وشارك أوسكار بوب في 15 مباراة مع سيتي هذا الموسم، معظمها كبديل.
إذ لعب 739 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف، لكنه صنع هدفا.
من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com
نرشح لكم
عاد من جديد.. دوجلاس لويز ينتقل لـ أستون فيلا تقرير: بينهم صلاح.. 5 لاعبين مرشحين للرحيل ومثلهم صفقات في ليفربول مع ألونسو تشيلسي يعلن إنهاء تعاقده مع ستيرلنج بالتراضي مدرب تشيلسي يرفض التعليق على وضع رحيم ستيرلينج تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا أثليتك: باتريك دورجو يغيب لـ10 أسابيع عن مانشستر يونايتد كيفو وديماركو وهدم فكرة تبديل "قصب بقصب"