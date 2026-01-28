رومانو: فولام أتم اتفاقه مع مانشستر سيتي لضم أوسكار بوب

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 18:07

كتب : FilGoal

أوسكار بوب

أتم فولام اتفاقه مع مانشستر سيتي على التعاقد مع أوسكار بوب وفقا للصحفي المختب بالانتقالات فابريزيو رومانو.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة ستكلف فولام مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 20% من قيمة إعاة البيع.

وأفادت تقارير أن تفكير أوسكار بوب في الرحيل جاء بعد انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.

أخبار متعلقة:
سكاي: فولام على وشك ضم أوسكار بوب من سيتي تقارير: فولام يرغب في ضم أوسكار بوب من سيتي أوسكار بوب: جوارديولا توقع نجاحي في التسجيل أمام نيوكاسل تشكيل تشيلسي - 6 تغييرات أمام فولام بقيادة كالوم ماكفارلين

سيمينيو الذي انضم لسيتي قبل أيام، تألق سريعا وسجل 3 خلال 4 مباريات بأيامه الأولى مع الفريق السماوي.

وشارك أوسكار بوب في 15 مباراة مع سيتي هذا الموسم، معظمها كبديل.

إذ لعب 739 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف، لكنه صنع هدفا.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

مانشستر سيتي فولام أوسكار بوب
نرشح لكم
عاد من جديد.. دوجلاس لويز ينتقل لـ أستون فيلا تقرير: بينهم صلاح.. 5 لاعبين مرشحين للرحيل ومثلهم صفقات في ليفربول مع ألونسو تشيلسي يعلن إنهاء تعاقده مع ستيرلنج بالتراضي مدرب تشيلسي يرفض التعليق على وضع رحيم ستيرلينج تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا أثليتك: باتريك دورجو يغيب لـ10 أسابيع عن مانشستر يونايتد كيفو وديماركو وهدم فكرة تبديل "قصب بقصب"
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد كاراباخ في الجولة الأخيرة من دوري الأبطال 38 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ريال مدريد - عودة تشواميني.. وماستانتونو أساسي ضد بنفيكا 49 ثاتيه | دوري أبطال أوروبا
تشكيل برشلونة – ليفاندوفسكي يقود الهجوم في مواجهة كوبنهاجن 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش وهالاند أساسيان أمام جالاتاسراي 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عاد من جديد.. دوجلاس لويز ينتقل لـ أستون فيلا 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - بوينتي جينيل الإسباني يمدد عقد يوسف عبد الغني 17 دقيقة | كرة يد
والده لـ في الجول: فاخوري وجهته مصر.. وسنعلن عنها خلال ساعات 46 دقيقة | الوطن العربي
الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة شحاتة ومحمد إبراهيم 47 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 2 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 3 مصدر مقرب من كامويش لـ في الجول: النادي النرويجي اعتبر تغيير الأهلي لعرضه تلاعبا 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522192/رومانو-فولام-أتم-اتفاقه-مع-مانشستر-سيتي-لضم-أوسكار-بوب