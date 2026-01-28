رومانو: فولام أتم اتفاقه مع مانشستر سيتي لضم أوسكار بوب

أتم فولام اتفاقه مع مانشستر سيتي على التعاقد مع أوسكار بوب وفقا للصحفي المختب بالانتقالات فابريزيو رومانو.

وأشار رومانو إلى أن الصفقة ستكلف فولام مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 20% من قيمة إعاة البيع.

وأفادت تقارير أن تفكير أوسكار بوب في الرحيل جاء بعد انضمام أنطوان سيمينيو إلى مانشستر سيتي هذا الشهر.

سيمينيو الذي انضم لسيتي قبل أيام، تألق سريعا وسجل 3 خلال 4 مباريات بأيامه الأولى مع الفريق السماوي.

وشارك أوسكار بوب في 15 مباراة مع سيتي هذا الموسم، معظمها كبديل.

إذ لعب 739 دقيقة، ولم يسجل أي أهداف، لكنه صنع هدفا.

