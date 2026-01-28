في الجول يكشف تفاصيل اتفاق الأهلي مع ترومسو النرويجي لضم كامويش

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لضم المهاجم الأنجولي إيلتسن كامويش.

إيلتسين كامويش النادي : ترومسو الأهلي

ويواصل الأهلي محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع ترومسو النرويجي لضم إيلتسن كامويش.

وسينضم كامويش لصفوف الأهلي لمدة 6 شهور مقابل 360 ألف دولار، مع أحقية الشراء مقابل مليون و800 ألف دولار.

ومن المقرر وصول اللاعب خلال ساعات للخضوع للكشف الطبي وإتمام الصفقة بشكل رسمي.

يبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل المهاجم الصريح مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.

لم تلعب سوى مباراة واحدة في الموسم الجاري ولم يسجل فيها.

بينما خاض كامويش 29 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتواجد كامويش في المركز السادس في قائمة هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفا.