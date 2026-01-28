جيرونا يعلن تفاصيل إصابة عز الدين أوناحي

أعلن نادي جيرونا تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المغربي عز الدين أوناحي خلال كأس أمم إفريقيا.

لاعب الوسط المغربي أصيب قبل مباراة منتخب بلاده أمام تنزانيا في دور الـ16 وغاب عن باقي مباريات البطولة.

وأفاد النادي عبر موقعه يوم الأربعاء أن أوناحي يعاني من إصابة في ساق قدمه اليسرى تعرض لها مع منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وكان وليد الركراكي مدرب المغرب قد قال للصحفيين أثناء البطولة: "تعرض أوناحي لإصابة خلال التدريبات. يعاني من تمزق في عضلة السمانة سيمنعه من اللعب خلال كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "سيغيب لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع. وهي إصابة كان يعاني منها منذ فترة في جيرونا وقد تجددت".

وخسر منتخب المغرب فرصة الحصول على اللقب بالسقوط أمام السنغال في النهائي بهدف دون مقابل.