مصدر من الزمالك لـ في الجول: ناصر منسي يقترب من البقاء.. ومفاوضات المصري لم تسر بشكل جيد

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 13:50

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك ضد بلدية المحلة

كشف مصدر من نادي الزمالك مصير ناصر منسي مهاجم الفريق بعد ارتباطه مؤخرا بالرحيل عن الفريق الأبيض.

وارتبط ناصر منسي بالانتقال لصفوف المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com : "ناصر منسي يقترب من البقاء في صفوف الفريق وعدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف "المفاوضات مع المصري لم تسر بشكل جيد، كما أن الفريق في حاجة فنية إلى اللاعب".

وعلم FilGoal.com أن المصري دخل في مفاوضات مباشرة مع الزمالك من أجل ضم ناصر منسي.

وأن القرار في يد جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك.

وذلك بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك في الوقت الحالي.

ناصر منسي البالغ من العمر 28 عاما انضم للزمالك في عام 2023 قادما من البنك الأهلي.

ولعب ناصر منسي مع الزمالك في الموسم الجاري 10 مباريات وسجل هدفين بواقع هدف في كأس مصر وهدف في كأس العاصمة.

ويمتلك الزمالك حاليا 4 مهاجمين وهم الجزائري سيف الدين الجزيري، والفلسطيني عدي الدباغ، وعمرو ناصر، بالإضافة إلى ناصر منسي.

في المقابل يملك المصري في خط الهجوم صلاح محسن وكينجيسلي إيدوو، ومحمد الشامي الذي يجيد اللعب في هذا المركز.

