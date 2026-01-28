خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء المصري ضد الزمالك بالكونفدرالية على استاد السويس

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مواجهة المصري البورسعيدي أمام الزمالك والمقرر لها يوم الأحد.

ويستضيف المصري فريق الزمالك مساء الأحد المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان المصري قد طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخوض المباراة على ملعب السويس الجديد.

وذلك بدلا من ملعب برج العرب والذي استضاف المباراة الأولى بين الفريقين يوم الأحد في الجولة الثالثة.

لحجز تذاكر المباراة من هنا.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

الدرجة الثالثة يسار: 75 جنيها

الدرجة الثالثة يمين: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 200 جنيها

الدرجة الأولى: 400 جنيها

كبار الزوار: 1000 جنيها

يذكر أن نتيجة التعادل السلبي حسمت لقاء الجولة الثالثة بين الفريقين يوم الأحد الماضي

وبهذا التعادل وصل المصري للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة الخامسة في الوصافة، ثم كايزر تشيفز ثالثا بـ 4 نقاط، ويتذيل زيسكو يونايتد دون رصيد من النقاط.