مجموعة الأهلي - شبيبة القبائل يعلن تسجيل ثنائي جديد قبل لقاء الجيش الملكي

أعلن نادي شبيبة القبائل تسجيل لاعبيه الجديدين شعيب بولقابول وجاريدي تيكسيرا في قائمة الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد شبيبة القبائل لمواجهة الجيش الملكي في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال السبت المقبل.

وأوضح النادي الجزائري في بيان أن الإدارة نجحت في تسجيل اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة.

يوم الخميس الماضي، أعلن شبيبة القبائل ضم المدافع بولقابول - 24 عاما - قادما من فريق ترجي مستغانم لمدة عامَين ونصف العام.

فيما انضم المهاجم الأنجولي جاريدي تيكسيرا - 27 عاما - في اليوم ذاته، قادما من بيترو لواندا حتى صيف 2028.

قبل أيام، تعادل الجيش الملكي المغربي سلبيا مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وجاء التعادل في مصلحة الأهلي بعدما وصل كل منهما للنقطة الثانية في المجموعة الثانية للبطولة.

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط مع الفوز على شبيبة القبائل ويانج أفريكانز والتعادل مع الجيش الملكي.

ويأتي يانج أفريكانز التنزاني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويخرج الأهلي في الجولة المقبلة لمواجهة يانج أفريكانز في تنزانيا، بينما يلعب الجيش الملكي في المغرب ضد شبيبة القبائل.

