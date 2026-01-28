تمهيدا للانضمام لـ الأهلي.. بتروجت يعلن رحيل هادي رياض

الأربعاء، 28 يناير 2026 - 11:14

كتب : FilGoal

هادي رياض - بتروجت

أعلن نادي بتروجت رحيل مدافعه هادي رياض عن صفوف الفريق تمهيدا للانتقال إلى الأهلي.

وذكر في وقت سابق أن الأهلي تسلم الاستغناء الخاص بهادي رياض لاعب بتروجت ليصبح لاعبا جديدا في صفوف الفريق الأحمر. (طالع التفاصيل)

ووجه بتروجت الشكر لهادي رياض مدافع الفريق على الفترة التي قضاها بصفوف النادي البترولي.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏少 דשה CAPTRN CAP RI DIGH AL MEDIA THANK YOU NADY REYAD‏'‏‏

وسيكون هادي رياض خامس صفقات الأهلي في انتقالات يناير بعد مروان عثمان وأحمد عيد وعمرو الجزار والمغربي يوسف بلعمري.

ويبلغ هادي رياض من العمر 27 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ولعب هادي رياض 43 مباراة مع بتروجت وسجل هدفين.

هادي رياض الأهلي بتروجت
