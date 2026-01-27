مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا صفقة هادي رياض

الثلاثاء، 27 يناير 2026 - 19:27

كتب : عمرو نبيل

منتخب مصر - هادي رياض

حسم الأهلي صفقته الخامسة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهي هادي رياض مدافع بتروجت.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "حسمنا صفقة هادي رياض رسميا مقابل 35 مليون جنيه".

وأضاف "يتم دفع المبلغ على قسطين كل منهما 15 مليون، و5 ملايين حوافز في حالة فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا".

بينما قال مصدر من بتروجت لـFilGoal.com: "أرسلنا الاستغناء الخاص بهادي رياض إلى الأهلي".

وسيكون هادي رياض خامس صفقات الأهلي في انتقالات يناير بعد مروان عثمان وأحمد عيد وعمرو الجزار والمغربي يوسف بلعمري.

ويبلغ هادي رياض من العمر 27 عاما ويلعب في مركز المدافع.

وكان هادي رياض قد انتقل من نادي شربين إلى ناشئين وادي دجلة.

كما سبق له اللعب لفريقي حرس الحدود وكفر الشيخ على سبيل الإعارة.

وانتقل هادي رياض إلى بتروجت في صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

ولعب هادي رياض 43 مباراة مع بتروجت وسجل هدفين.


