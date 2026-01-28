مدرب تشيلسي يرفض التعليق على وضع رحيم ستيرلينج

رفض ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي التعليق على وضع رحيم ستيرلينج مع الفريق في الموسم الحالي.

وقال روسينيور في المؤتمر الصحفي ردا على سؤاله عن موقف اللاعب: "في الوقت الحالي ليس لدي ما أقوله عن رحيم ستيرلينج".

وأضاف "إنه لاعب أكن له كل احترام لشخصيته وما حققه في كرة القدم، وليس هذا الوقت المناسب للحديث عن وضعه مع تشيلسي".

ويعد ستيرلينج أعلى لاعب أجرا في تشيلسي، حيث يحصل على 300 ألف جنيه إسترليني كل أسبوع.

لكنه لا يشارك وخرج تماما من حسابات إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي منذ عودته من أرسنال بعد نهاية إعارته في الموسم الماضي.

وانتقل رحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي إلى تشيلسي في عام 2022 في صفقة تكلفت 56 مليون جنيه إسترليني.

ولعب ستيرلينج البالغ من العمر 30 عاما مع تشيلسي 81 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

