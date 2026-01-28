محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، طاقم حكام مباريات يوم الأربعاء في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك أمام بتروجت في تمام الخامسة مساءً على استاد القاهرة، فيما يستضيف المصري منافسه سيراميكا كليوباترا في نفس الوقت على استاد السويس الجديد.

ويلتقي بيراميدز أمام الجونة الساعة الثامنة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

ويدير مباراة الزمالك أمام بتروجت الحكم محمود وفا ويعاونه محمد مجدي سليمان وخالد حسين، فيما يتواجد حسن محمد حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد خالد الغندور ويعاونه هاني خيري.

أما مباراة بيراميدز والجونة، فيديرها محمد عباس قابيل، ويعاونه إسلام أبو العطا، وشريف عبد الله، ويتواجد أحمد ناصر حكما رابعا.

ويتواجد عبد العزيز السيد على تقنية الفيديو ويعاونه أحمد عادل عبد الفتاح.

ويدير محمد معروف مباراة المصري أمام سيراميكا كليوباترا، ويعاونه أحمد حسام طه، وحامد الشحات، فيما يتواجد محمود حسين حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد مصطفى مدحت، ومحمد عزازي.