مصدر من الأهلي لـ في الجول: نسابق الزمن من أجل جراديشار.. ولم يشارك ضد دجلة لهذا السبب

أوضح مصدر مسؤول من الأهلي أن النادي يعمل بكل قوة على إتمام صفقة إيلتسن كامويش من أجل السماح لجراديشار بالرحيل قبل نهاية فترة القيد الشتوية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "نسابق الزمن من أجل حسم صفقة كامويش ليكون هناك فرصة لـ جراديشار ليكمل انتقاله للنادي المجري قبل غلق باب القيد".

وأضاف "توروب فضل عدم إشراك جراديشار أمام وادي دجلة حتى لا يتعرض لإصابة تعرقل انتقاله، بالإضافة إلى منح الفرصة والثقة لـ مروان عثمان الذي سيكمل الموسم مع الأهلي".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن موافقة الأهلي على رحيل جراديشار في يناير الجاري على سبيل الإعارة.

صاحب الـ 23 عاما انضم للأهلي مقابل مليون يورو في يناير 2025.

وسجل بقميص الأهلي 11 هدفا وصنع 5 في 40 مباراة بجميع المسابقات.

ويقترب الأهلي من ضم الأنجولي إيلتسن كامويش.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "كان هناك سوء تفاهم مع نادي ترومسو النرويجي بشأن اللاعب إيلتسن كامويش وتم حله".

وأضاف "والصفقة الآن في الرتوش الأخيرة واللاعب أصبح قريبا من الأهلي".

يبلغ كامويش من العمر 26 عاما وولد في أنجولا.

وانتقل المهاجم الصريح مبكرا إلى البرتغال ليلعب في ناشئي سبورتنج لشبونة وماريتيمو وكلوب ديبورتيفو ناسيونال.

وتدرج كامويش ليلعب مع الفريق الثاني لماريتيمو ثم رحل إلى أونياو ألميريم.

ورحل كامويش إلى الفريق الثاني في ألفيركا وبعد عام رحل من البرتغال وانتقل إلى سكيليفتيا السويدي ومنه إلى براج عقب عامين.

جميع هذه الانتقالات تمت بدون مقابل مالي حتى غادر السويد متجها إلى ترومسو النرويجي مقابل 250 ألف يورو في فبراير من العام الماضي.

لم تلعب سوى مباراة واحدة في الموسم الجاري ولم يسجل فيها.

بينما خاض كامويش 29 مباراة في الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 17 هدفا وصناعة 7 آخرين.

وتواجد كامويش في المركز السادس في قائمة هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفا.