مؤتمر أربيلوا: مورينيو لا مثيل له.. ومباراة بنفيكا حاسمة

رد ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد، على تصريحات جوزيه مورينيو المدير الفني لبنفيكا قبل مواجهة الفريقين.

ويحل ريال مدريد ضيفا على بنفيكا في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا3.

وقال مورينيو: "أول شيء فكرت فيه عندما علمت بخبر تعيين أربيلو هو أنني أتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد معه، أربيلوا يستطيع تدريب أي ناد في العالم، وأتمنى دائمًا الأفضل له كما أتمنى الأفضل لريال مدريد، أربيلوا واحد من أبنائي وأحب مدريد وأحب أربيلوا، فقط أتمنى أن تسير الأمور بشكل سيئ لهما غدا".

ورد أربيلو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "شاهدت مؤتمر مورينيو، شرف عظيم أن أسمع كل ما قاله عني، أنا سعيد للغاية لأنه كان أكثر من مجرد مدرب بالنسبة لي، كان له بالغ الأهمية طوال مسيرتي الكروية واليوم أعتبره صديقا عزيزا، أود أن أشكره على كلماته الطيبة، أتطلع لرؤيته غدا ومعانقته بحرارة."

وأكمل "لن يكون هناك مثيل لجوزيه مورينيو، إنه قدوة، وأي شخص يحاول تقليده سيفشل، أدركت ذلك من البداية فنجاحي يكمن في أن أكون على طبيعتي، وتعلمت منه الكثير على المستويين التواصلي والتكتيكي."

ولعب أربيلوا مع ريال مدريد تحت قيادة جوزيه مورينيو خلال الفترة من 2010 حتى 2013.

وردا على إمكانية عمله كمساعد لمورينيو حال عودته لريال مدريد "لا أتحدث عن الافتراضات أنا أركز بشدة على الحاضر، وعليّ إخراج أفضل ما لدى لاعبي فريق في مباراة الغد، ستكون مباراة سأتذكرها دائما فقط إذا فزنا."

وأضاف "لقد كنت محظوظا طوال مسيرتي بالعمل مع مدربين منذ صغري، خواكين كاباروس أول من منحني الثقة في الدوري الإسباني مع نادي ديبورتيفو لاكورونيا، ولعبت تحت قيادة رافئيل بينيتيز في ليفربول وكان له دور محوري في تغيير مركزي، وعملت مع مانويل بيليجريني، وكارلو أنشيلوتي، وزين الدين زيدان، فيسنتي ديل بوسكي"

وتابع "حظيتُ بمدربين رائعين، مختلفين تمامًا عن بعضهم البعض، لكن جميعهم حققوا نجاحًا باهرًا، وهذا ما تُعلّمه كرة القدم: لا توجد طريقة واحدة فقط لقيادة فريق أو تحقيق النجاح. لقد كانوا جميعًا قادةً ممتازين، عظماء بحق."

وعن مواجهة بنفيكا قال "مباراة بنفيكا حاسمة بالنسبة لنا، نحن بحاجة إلى النقاط الثلاث، إذا أردنا الفوز، فعلينا أن نكون في كامل تركيزنا وأن نلعب بأفضل ما لدينا طوال التسعين دقيقة، وأعلم أنه سيرغب بالفوز لأني أعرف مدى تنافسيته. وأنا كذلك."

وأثنى مدرب ريال مدريد على لاعبيه "خلال فترة الـ15 يوما التي قضيتها هنا، وجدت مجموعة من اللاعبين الملتزمين ويستمعون جيدا، ويطبقون ما ناقشناه عمليا، ولا يزال أمامنا مجال كبير للتحسن."

وأتم "أشعر بمسؤولية كبيرة نظراً للوضع الذي أشغله. هذا المنصب وُجد ليُستمتع به؛ فهذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل معه. أن أبذل قصارى جهدي وأعمل بأقصى ما أستطيع. لا سبيل آخر لإنجاز الأمور، في أي مجال، سوى الاستمتاع بها على أكمل وجه. وهذا يتطلب قدراً كبيراً من التفاني والجهد. وهكذا تتحقق النتائج."

أربيلوا تولى قيادة ريال مدريد هذا الشهر خلفًا لزميله السابق تشابي ألونسو، وحقق بداية قوية بعدما قاد الفريق لاكتساح موناكو 6-1 على ملعب سانتياجو برنابيو في أول مباراة له في المسابقة قاريا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 15 نقطة، فيما بنفيكا في المركز 29 برصيد 6 نقاط.

ويحتاج الملكي للفوز من أجل التأهل رسميا إلى دور الـ16 بشكل مباشر دون خوض الملحق، أو التعادل وانتظار سقوط منافسيه.

ويطمح بنفيكا إلى الفوز من أجل الحفاظ على آماله وانتظار نتائج الفرق الأخرى للعبور لخوض الملحق المؤهل لدور الـ16.